Szünetel az ivóvízellátás több településen, Kapuváron sincs nyomás

A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint csőtörés történt Kapuváron a Fürdő utcában az ivóvíz főnyomóvezetéken. Munkatársaik a hiba mielőbbi elhárításán dolgoznak.

A hibaelhárítás ideje alatt az ivóvízellátás szünetelésére lehet számítani Osli, Veszkény, Szárföld, Babót, Vitnyéd településeken.

Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.

A szükséges és elkerülhetetlen beavatkozást követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészségkárosító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását.