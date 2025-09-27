25 perce
Szünetel az ivóvízellátás több településen, Kapuváron sincs nyomás
Csőtörés miatt Kapuváron sincs nyomás a vezetékekben.
A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint csőtörés történt Kapuváron a Fürdő utcában az ivóvíz főnyomóvezetéken. Munkatársaik a hiba mielőbbi elhárításán dolgoznak.
A hibaelhárítás ideje alatt az ivóvízellátás szünetelésére lehet számítani Osli, Veszkény, Szárföld, Babót, Vitnyéd településeken.
Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.
A szükséges és elkerülhetetlen beavatkozást követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészségkárosító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását.