Így készülnek az övek az utolsó magyar bőrgyárban – videó, fotók

Óriási területen, negyvenkétezer négyzetméteren mindössze öten dolgoznak a felpéci bőrgyárban. Munka van, lehetnének jóval többen is, de a bőrgyár tulajdonosa ennek a maroknyi embernek is örül. Nem túlzás, szinte lasszóval fogja az embereket. Legutóbb országos hirdetést adott fel, abban a reményben, hátha nagyobb eséllyel talál munkaerőt. – Az ország másik feléről érkezett egy házaspár, de van kirgiz alkalmazottam is – vág bele Vejtasa Tivadar, amikor Felpécen, a Szőrös és Bőrös bőrgyár előtt fogadja stábunkat. – A lakhatásuk is megoldott, itt, közvetlenül az üzem mellett élnek – mutat a mobilházak felé. – Csak ételre kell költeniük, az egyéb költségeket én állom – teszi hozzá. A fizetéssel kapcsolatos kérdésemre elárulja, a minimálbér többszörösét fizeti ki, nem fukarkodik hónap végén.

Sok folyamat gépesített a felpéci bőrgyárban, a Szőrös és Bőrös Bt.-nél.

Fotó: Csapó Balázs

Nem büdös számukra a munka – ha élhetünk ezzel a frázissal. Sőt, ha a dolgozók közvetlenül az üzem mellett élnek, talán mégsem olyan elviselhetetlen a szag a bőrgyár környékén. A településen ugyanis évek óta láthatatlan ellenség keseríti meg a helyiek életét: a bűz. Többször került a helyi indulatok célkeresztjébe a bőrgyár. Tény, hogy a bőrgyártás nem virágkötészet, de ottjártunkkor semmi kirívóan kellemetlen szagot nem tapasztaltunk, pedig az üzem teljes területét bejártuk.

Nem a piac ölte meg a bőrgyárakat

– Sózva érkeznek a vágóhídról a bőrök – állunk meg a bőrgyártás első állomásánál, az egymásra halmozott bőrökkel teli ládánál az épületen kívül. – Legfelül magyar tarka van, alatta pedig Holstein-fríz – sorolja. – A következő lépésként a cserzőhordóba kerül, itt meszezzük le a szőrt. Az előkészítő műveletek végére kapjuk az úgynevezett pőrét, innen ered egyébként a pőre, a meztelen szavunk – magyarázza Vejtasa.

Vejtasa Tivadar szállításra kész marhabőrt fog, ez a darab a MÁV-nak készült

A bőrgyár vezetője büszke arra, hogy természetes anyagokkal készítik ki a bőröket. Mimózát és egy észak-amerikai, magas csertartalmú fát, a quebrachót használják erre a célra.

Kattintson Cseh Róbert videójára, amelyben megmutatjuk a bőrgyártás különleges folyamatait!

Magyarország utolsó bőrgyára

– Magyarország egyetlen és utolsó bőrgyára a Szőrös és Bőrös Bt. Mi több, biobőrgyár. Ami itt készül, száz százalékban természetes – jegyzi meg. – Több bőrgyár üzemelt az országban, de egyiket sem a piac ölte meg – mondja keserűen. – A nemrég bezárt pécsi és simontornyai bőrgyárat az lehetetlenítette el, hogy köréjük épült a város, és a lakók számára problémát okoztak a gyárak. Annak idején a dédszüleim Újpesten üzemeltettek bőrgyárat, de elvették tőlük. Egész gyerekkoromban azt hallgattam, egészen másképp alakult volna az életünk, ha nem veszik el tőlünk. Megcsináltam. Viszont évek óta vádolnak azzal, hogy én okozom Felpécen a bűzt – teszi hozzá, utalva arra, hogy könnyen lehet, a pécsi és a simontornyai bőrgyár sorsára jut a felpéci is.