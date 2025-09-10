56 perce
Így készülnek az övek az utolsó magyar bőrgyárban – videó, fotók
Nagyszüleitől elvették a bőrgyárukat, de ő már pici gyerekként a fejébe vette, hogy folytatja a családi tradíciót. Az út hosszú, a munka kemény volt, de sikerült. Vejtasa Tivadar öröme azonban nem tartott sokáig: amit annak idején a családjától az állam vett el, most egészen más okból került veszélybe. Megnéztük, hogyan készülnek a felpéci Szőrös és Bőrös Bt. falai között a prémium bőrök, videós anyagban mutatjuk be a különleges folyamatokat.
Óriási területen, negyvenkétezer négyzetméteren mindössze öten dolgoznak a felpéci bőrgyárban. Munka van, lehetnének jóval többen is, de a bőrgyár tulajdonosa ennek a maroknyi embernek is örül. Nem túlzás, szinte lasszóval fogja az embereket. Legutóbb országos hirdetést adott fel, abban a reményben, hátha nagyobb eséllyel talál munkaerőt. – Az ország másik feléről érkezett egy házaspár, de van kirgiz alkalmazottam is – vág bele Vejtasa Tivadar, amikor Felpécen, a Szőrös és Bőrös bőrgyár előtt fogadja stábunkat. – A lakhatásuk is megoldott, itt, közvetlenül az üzem mellett élnek – mutat a mobilházak felé. – Csak ételre kell költeniük, az egyéb költségeket én állom – teszi hozzá. A fizetéssel kapcsolatos kérdésemre elárulja, a minimálbér többszörösét fizeti ki, nem fukarkodik hónap végén.
Nem büdös számukra a munka – ha élhetünk ezzel a frázissal. Sőt, ha a dolgozók közvetlenül az üzem mellett élnek, talán mégsem olyan elviselhetetlen a szag a bőrgyár környékén. A településen ugyanis évek óta láthatatlan ellenség keseríti meg a helyiek életét: a bűz. Többször került a helyi indulatok célkeresztjébe a bőrgyár. Tény, hogy a bőrgyártás nem virágkötészet, de ottjártunkkor semmi kirívóan kellemetlen szagot nem tapasztaltunk, pedig az üzem teljes területét bejártuk.
Nem a piac ölte meg a bőrgyárakat
– Sózva érkeznek a vágóhídról a bőrök – állunk meg a bőrgyártás első állomásánál, az egymásra halmozott bőrökkel teli ládánál az épületen kívül. – Legfelül magyar tarka van, alatta pedig Holstein-fríz – sorolja. – A következő lépésként a cserzőhordóba kerül, itt meszezzük le a szőrt. Az előkészítő műveletek végére kapjuk az úgynevezett pőrét, innen ered egyébként a pőre, a meztelen szavunk – magyarázza Vejtasa.
A bőrgyár vezetője büszke arra, hogy természetes anyagokkal készítik ki a bőröket. Mimózát és egy észak-amerikai, magas csertartalmú fát, a quebrachót használják erre a célra.
Kattintson Cseh Róbert videójára, amelyben megmutatjuk a bőrgyártás különleges folyamatait!
Magyarország utolsó bőrgyára
– Magyarország egyetlen és utolsó bőrgyára a Szőrös és Bőrös Bt. Mi több, biobőrgyár. Ami itt készül, száz százalékban természetes – jegyzi meg. – Több bőrgyár üzemelt az országban, de egyiket sem a piac ölte meg – mondja keserűen. – A nemrég bezárt pécsi és simontornyai bőrgyárat az lehetetlenítette el, hogy köréjük épült a város, és a lakók számára problémát okoztak a gyárak. Annak idején a dédszüleim Újpesten üzemeltettek bőrgyárat, de elvették tőlük. Egész gyerekkoromban azt hallgattam, egészen másképp alakult volna az életünk, ha nem veszik el tőlünk. Megcsináltam. Viszont évek óta vádolnak azzal, hogy én okozom Felpécen a bűzt – teszi hozzá, utalva arra, hogy könnyen lehet, a pécsi és a simontornyai bőrgyár sorsára jut a felpéci is.
Büdös van Felpécen
Erősek a hangok Felpécen, sokan hozzák összefüggésbe a bőrgyárat a hetente több alkalommal is a környéken élőkre törő förtelmes bűzzel. Mi büdös a bőrgyártás során? – kérdeztük. A fent említett cserzőhordó nem áraszt kellemes illatot, de csak akkor éreztük kellemetlennek, amikor közvetlenül mellette álltunk.
– A szennyvizet megtisztítjuk, itt keletkezhetnek szagok, viszont ez a faluban biztos, hogy nem érezhető – magyarázza Vejtasa közvetlenül a szennyvíztisztító mellett. – Ez érinti a telephely előtti országutat mintegy százméteres szakaszon. A vizet elszállítják további tisztításra, a szárazanyag pedig különféle élelmiszerhulladék mellett ide kerül hozzánk, amit szalmával keverünk össze és letakarva áll – magyarázza Vejtasa. – A komposztálóterületen található ez meg, ez az úgynevezett prizma. Közvetlenül mellette sem érzékelhető büdös szag. Prizmabontáskor, amikor átforgatjuk, jelentkezik savanykás szag, de erről mindig előre értesítem a lakosságot. Negyed-, félévente egyszer fordul elő, legfeljebb három napig tart.
Maradék ételeket is feldolgoznak, nemcsak bőrt
A felpéci cég ugyanis nemcsak bőrt dolgoz fel, hanem komposztál is. Amit például a gyerekek meghagynak a menzán, ide kerül további feldolgozásra, hogy aztán évek múltán virágföld formájában hagyja el a települést.
– Körforgás – foglalja össze. – Az ember megeszi a marhát, a bőre hozzánk kerül, mi feldolgozzuk, az ember pedig használja valami módon. És ugyanúgy a körforgás része, hogy a maradék ételt komposztáljuk. A szagok miatt fanyalgóknak ezt kell megérteni. Sőt, továbbmegyek: lehet, hogy ők is használják az itt készült bőrt, vagy az ő maradékukat is itt dolgozzuk fel – jegyzi meg Vejtasa Tivadar, akinek meggyőződése, nem tőle eredeztethetők azok a szagok, amelyek a helyiek orrát csavarják.
Minőségi termékek a felpéci Szőrös és Bőröstől
- A felpéci bőrök prémium minőséget képviselnek, a környező országokból, de még Izraelből is vásárolnak tőlük.
- Az egyik hazai nagy vásárlójuk a MÁV.
- Az itt készült bőröket saját varrodájukban is feldolgozzák: Felpéc központjában derékszíjak, vadász- és kutyafelszerelések készülnek főként.
Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotógalériáját!
Így készítik ki a bőröket Magyarország utolsó bőrgyárában, FelpécenFotók: Csapó Balázs