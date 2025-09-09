Szőke András vidéki tapasztalatait bevinné a digitális térbe, Gyopáros Alpár hívására állt be a polgári körbe

Szőke András is tagja lett a Vidéki Digitális Polgári Körnek. A Balázs Béla-díjas színész, filmrendező Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő hívásának tett eleget. Minderről a Magyar Nemzetnek adott interjújában beszélt a művész.

Szőke András Gyopáros Alpár hívásra csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz. Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán

Szőke András a digitális polgári körben

Szőke András kifejtette, hogy mivel falun él, ismeri a vidék életét, az embereket, az értékeket. Ugyanakkor azt is látja, hogy a vidék, mint kérdéskör szerteágazó és aktuális feladat, hiszen vannak, akik már a szó hallatán is értetlenkednek. A színész arról is vallott az interjúban, hogy abban hisz, ha az emberek bele tudnak nézni egymás szemébe és képesek beszélgetni és egymás felé fordulva tudnak vitatkozni. Az útjai során összeszedett tapasztalatokat szeretné a digitális térben is felhasználni.

Az interjúban Szőke András beszélt még munkájáról, arról, hogy őstermelőként fűszer- és gyógynövényeket termeszt és dolgoz fel. A vidéki életről megjegyezte: "Teljességgel vagyok itt jelen, békességet kapok a falusi környezetben."