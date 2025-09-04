szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

28°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Roadshow

1 órája

A szója hazatalált – Húsz százalékát termeljük meg a szükségleteknek, növelni kell a területeket - fotók

Címkék#Seiwerth Anna#Szója Roadshow#csapadék#Nagy István

Érdemes szóját termeszteni, ez a jövő egyik ágazata, hiszen az étkezési szokások megváltozásával az állati fehérjék helyett egyre inkább előtérbe kerülnek a növényiek – emelte ki Nagy István agrárminiszter a Szója roadshow hédervári állomásán csütörtökön. A tárcavezető hangsúlyozta: az idei mintegy 87 ezer hektárnyi termőterületet nem szabad lebecsülni, hiszen ugyan elmarad a tavalyi 112 ezer hektáros rekordértéktől, de 22 százalékkal meghaladja az elmúlt öt év átlagát. Idén várhatóan 197 ezer tonna szója takarítható be a magyar földeken, cél ennek a megkétszerezése a jövőben.

Mészely Réka
A szója hazatalált – Húsz százalékát termeljük meg a szükségleteknek, növelni kell a területeket - fotók

A Szója Roadshow keretében Nagy István agrárminiszter adta át a Seiwerth Gábor-díjat Baranyi Attilának, a Pap és Papp Kft. vetőmag előállítás, a kísérleti célú termesztés felelősének

Fotó: Kerekes István

A Szója Roadshow helyszíne volt csütörtökön a hédervári Kont Étterem. 

Szója roadshow - A magyarországi szójavetőmag-előállítás 11,6 százaléka a Lajtamaghoz kötődik – emelte ki Seiwerth Anna, a Lajtamag Kft. cégvezetője. 
Szója roadshow - A magyarországi szójavetőmag-előállítás 11,6 százaléka a Lajtamaghoz kötődik – emelte ki Seiwerth Anna, a Lajtamag Kft. cégvezetője. 
Fotó: Kerekes István

Szója: deficitesek vagyunk

– A számok is azt támasztják alá, hogy a vetésterületben és a hozamokban egyaránt van fejlődési potenciál. Az elmúlt két évben megugró vetésterület és termés ellenére Magyarország – az EU-hoz hasonlóan – továbbra is erősen deficites szójából és szójadarából, ami teret adhat a hazai termelés további bővülésének – fogalmazott Nagy István agrárminiszter a Héderváron szervezett Szója Roadshow keretében.

A tárcavezető rámutatott: a szója területe minden évben bővült. Különösen jól érzi magát Szigetközben, hiszen itt jó eséllyel öntözés nélkül is lehet termeszteni. 

– A magyarországi termőterület a nyugat- és dél-dunántúli régiókban koncentrálódik, de az elmúlt években a Dél-Alföldön is növekedés tapasztalható. A termésátlagok tekintetében hagyományosan a dunántúli vármegyék teljesítenek jobban. Az elmúlt években itt 2,5 tonna körüli hektáronkénti átlagok születtek. A hazai hozamok elmaradnak a 4 tonnás török vagy a 3,5 tonnás amerikai átlaghozamoktól, de jobbak a legtöbb évben 2 tonna alatt tartózkodó román és bolgár hozamoknál – mutatott rá a további számora a miniszter, aki szerint ami az önellátásunkat illeti, mindössze 20 százalékban látjuk el magunkat. Továbbra is évente 450-550 ezer tonnás szójadaraimportra kényszerülünk, aminek jelentős hányada GMO-t tartalmaz. A világpiaci tendenciáknak megfelelően csökkent a hazai szójabab piaci ára is, jelenleg 163 ezer forint körüli árszintek jellemzőek, ami 5 százalékos csökkenést jelent az egy évvel ezelőttihez képest.

– Összegzésképpen azt tudom mondani, hogy van tér és igény is a szójatermelésünk bővítésére – tette még hozzá Nagy István. 

Tekintse meg az eseményen készült galériánkat:

A szója hazatalált – Húsz százalékát termeljük meg a szükségleteknek, növelni kell a területeket

Fotók: Kerekes István

Jó hozamok, lecsökkent ár

– Júniusban nagy szárazság és forróság volt, ami a kezdeti fejlődést hátráltatta, de a kedvező csapadék hatására biztató a növényállomány, igaz, a hűvösebb augusztus miatt kissé késésben vagyunk a tavalyi évhez képest. Bízunk benne, hogy a vénasszonyok nyara száraz, kedvező őszt hoz, így a vetőmag minőségére sem lehet panasz – értékelt Seiwerth Anna, a Lajtamag Kft. cégvezetője, hozzátéve, hogy a jó hozamok következtében rekordkészletek alakultak ki, ez vetette vissza a hüvelyes növény világpiaci árát.

– A magyarországi szójavetőmag-előállítás 11,6 százaléka a Lajtamaghoz kötődik – emelte ki még Seiwerth Anna, hangsúlyozva, hogy idén 6,5 miliárd forintos árbevétellel zártak, aki közel húsz százalékos növekedést jelent az előző üzleti évhez képest. Az elmút kilenc évben sikerült a hagyományokat a korszerű tudással ötvözni, így a cégcsoport stabilnövekedési pályára állt. A fejlődést a beruházásaik felsorolásávalis alátámasztotta. 

Az eseményen Seiwerth Gábor díjat adtak át Baranyi Attilának és Zubek Lajosnak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu