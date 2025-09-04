A szója hazatalált – Húsz százalékát termeljük meg a szükségleteknek, növelni kell a területeket - fotók

A Szója Roadshow helyszíne volt csütörtökön a hédervári Kont Étterem.

Szója roadshow - A magyarországi szójavetőmag-előállítás 11,6 százaléka a Lajtamaghoz kötődik – emelte ki Seiwerth Anna, a Lajtamag Kft. cégvezetője.

Fotó: Kerekes István

Szója: deficitesek vagyunk

– A számok is azt támasztják alá, hogy a vetésterületben és a hozamokban egyaránt van fejlődési potenciál. Az elmúlt két évben megugró vetésterület és termés ellenére Magyarország – az EU-hoz hasonlóan – továbbra is erősen deficites szójából és szójadarából, ami teret adhat a hazai termelés további bővülésének – fogalmazott Nagy István agrárminiszter a Héderváron szervezett Szója Roadshow keretében.

A tárcavezető rámutatott: a szója területe minden évben bővült. Különösen jól érzi magát Szigetközben, hiszen itt jó eséllyel öntözés nélkül is lehet termeszteni.

– A magyarországi termőterület a nyugat- és dél-dunántúli régiókban koncentrálódik, de az elmúlt években a Dél-Alföldön is növekedés tapasztalható. A termésátlagok tekintetében hagyományosan a dunántúli vármegyék teljesítenek jobban. Az elmúlt években itt 2,5 tonna körüli hektáronkénti átlagok születtek. A hazai hozamok elmaradnak a 4 tonnás török vagy a 3,5 tonnás amerikai átlaghozamoktól, de jobbak a legtöbb évben 2 tonna alatt tartózkodó román és bolgár hozamoknál – mutatott rá a további számora a miniszter, aki szerint ami az önellátásunkat illeti, mindössze 20 százalékban látjuk el magunkat. Továbbra is évente 450-550 ezer tonnás szójadaraimportra kényszerülünk, aminek jelentős hányada GMO-t tartalmaz. A világpiaci tendenciáknak megfelelően csökkent a hazai szójabab piaci ára is, jelenleg 163 ezer forint körüli árszintek jellemzőek, ami 5 százalékos csökkenést jelent az egy évvel ezelőttihez képest.

– Összegzésképpen azt tudom mondani, hogy van tér és igény is a szójatermelésünk bővítésére – tette még hozzá Nagy István.

