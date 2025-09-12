7 órája
„Szőgye a szívügyünk” – Ünnepeltek a Kisbajcs és Szőgye lakosai – Videóval!
Dallal, áldással és meghatottság hangjaival adták át pénteken a szőgyei közösségi házat és a hozzá tartozó játszóteret. Videón, ahogy énekelnek a szőgyei közösségi ház átadóján a helyi kórus tagjai.
– Száz éve egyesült Kisbajcs és Szőgye – elevenítette fel a szőgyei közösségi ház átadásakor pénteken Kamocsai Sándor, a két település polgármestere köszöntőjében a történelmi időket. – Szőgye a szívügyünk – tette hozzá meghatódva, megemlítve, hogy a több mint két évtizede tartó polgármesteri munkája során hatszázmillió forintot fordítottak a település fejlesztésére. A most átadott közösségi ház és játszótér közel százmillió forintból valósult meg.
A délutánt a Kisbajcsi Dalkör és Csicsói Karitasz Egyesület kórusa tette igazán ünnepivé: torkukból csendült fel a magyar, a székely és a felvidéki Himnusz. Csámpai Norbert plébános megáldotta a közösségi házat, beszédében kiemelte, abban bízik, hogy az épület a jó és az öröm otthona lesz.
Az eseményen megjelent Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.
Amikor egy közösség létrejön, a lakosok először a saját életüket rendezik el. Ezután pedig a közösség iránti igény szólal meg bennük: legyen olyan tér, ahol összejöhetnek, ahol megbeszélhetik a mindennapokat, ahol ápolhatják a kapcsolataikat
– emelte ki beszédében Navracsics Tibor, utalva a közösségi terek jelentőségére.
Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotóit a szőgyei közösségi ház átadójáról!
„Szőgye a szívügyünk” – Ünnepeltek a Kisbajcs és Szőgye lakosaiFotók: Csapó Balázs
A szőgyei közösségi ház az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjának támogatásával, Magyarország kormányának társfinanszírozásával épült meg, közel kilencvenhét millió forint felhasználásával.
