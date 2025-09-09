szeptember 9., kedd

Csapdák a réten

2 órája

Szöges csapdákat rejtett a csermajori rét - Ádámékkal nagyobb baj is történhetett volna - fotók

Címkék#Csermajor#defekt#csapda#Göndöcs Ádám#rét#Vitnyéd#szög

Méretes szögtől kapott defektet egy kapuvári fiatalember terepjárója Csermajor közelében. Valaki ugyanis szöges csapdákat helyezett ki a major melletti réten, melyen a közeli bányába igyekvő járművek hagytak keréknyomot.

Cs. Kovács Attila

Egy méretes szög miatt kapott defektet a napokban a kapuvári Göndöcs Ádám terepjárója. Vitnyéd külterületén történt az eset, egy réten, melyen út vezet keresztül. Információink szerint a terület állami tulajdonban van és Ádám szerint a szög nem véletlenül került oda. Elhisszük állítását, amikor megmutatja, hogy a szög, több társával együtt, egy deszkából áll ki. Öt ilyen csapdát talált még néhány méteren belül. Aki kihelyezte, mindenre gondolt, gondosan betakargatta ugyanis a deszkákat szénával, hogy még véletlenül se vegye észre, aki arra jár.

A szöges deszkákat a csermajori bekötőút menti réten helyezték ki.
Göndöcs Ádám és Varga Patrik egy defekttel megúszták a szöges csapdákat, de szerintük nagyobb baj is történhetett volna. Fotó: Cs. K. A.

Szögek a deszkákban

A helyszínen Csermajor, a majorba vezető aszfaltos út melletti kaszáló. A keréknyom egy elhagyott bányába vezet, ahol gyakran gyűlnek össze az offroad szerelmesei. Quadokkal, motorokkal, terepjárókkal. Göndöcs Ádám és barátja, Varga Partik is sporttársaikhoz igyekeztek, amikor belehajtottak a szöges csapdába. "Általában nem erre megyünk, egy másik úton kerülünk a bánya felé. Ám, most erre jártunk és gondoltunk, átvágunk itt" - mondta Ádám. 

– Szerencsére, mi megúsztuk egy defekttel, de nagyobb baj is történhetett volna. Erre a rétre ugyanis sokan járnak ki, amikor szezon van, gombászni, vagy kirándulni, akár kerékpárral is. Mi lett volna, ha egy gyerek lép bele és átböki a lábát? Vagy kerékpárral jön valaki, ráhajt, elesik, éppen a másik csapdába. Nekünk egyszerre ezek jutottak eszünkbe, de aki a deszkákat kitette ide, nyilván nem gondolt bele, milyen őrültséget csinál. De nem is értjük, milyen ember képes erre-fogalmazta meg gondolatait Göndöcs Ádám.

A csapdákat gondosan elrejtették, szénával takarták be, mutatta Göndöcs Ádám.

Nem tudják, nem is sejtik, ki tehette ki a szögeket, hiszen korábban soha nem jelezte senki, hogy zavarják a réten áthajtó járművek. "Egyszerűbb és kevésbé veszélyes lett volna, ha lezárja a csapát egy sorompóval, vagy lánccal. Vagy másként figyelmeztet bennünket, hogy ne járjunk erre. De így, ezzel a megoldással életveszélyes dolgot művelt" - tették hozzá a fiatalemberek. 

Úgy vélik, nem tesznek feljelentést, mert nem akarnak sem rendőrségre, sem bíróságra járkálni. A közösségi oldalukra kitették a fényképeket és a videót, amit ott készítettek, hogy figyelmeztessék azokat, akik esetleg arra járnak.

 

