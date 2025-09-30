szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+19
+9
Igényelni kell

2 órája

Édesanyák, fontos dátumra figyelmeztet a kormány - Vitályos Eszter kormányszóvivő tartott előadást Gyirmóton - fotók, videó

Címkék#édesanya#jövedelem#Vitályos Eszter

Vitályos Eszter kormányszóvivő a gyirmóti Művelődési Házban, a Polgári Esték rendezvénysorozat vendégeként fontos dátumra figyelmeztette az édesanyákat. Az SZJA-mentességgel kapcsolatban kiszámolta azt is, havonta átlagosan mennyi pénzt takaríthatnak meg az édesanyák.

Kisalföld.hu
Fotó: Csapo Balazs

– Már elkezdődött az szja-mentesség a négygyermekes édesanyák esetében, október 1-jétől pedig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmük után a három gyermeket nevelő édesanyáknak. Ez 250 ezer háztartást érint – mondta el Vitályos Eszter kormányszóvivő, a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a gyirmóti Művelődési Házban, a Polgári Esték rendezvénysorozat vendégeként szeptember 30-án az SZJA-mentességgel kapcsolatban.

SZJA-mentesség, vitályos eszter, gyirmót
Vitályos Eszter a Polgári Esték vendége volt Gyirmóton, az SZJA-mentesség kiemelt témaként került terítékre. 
Fotó: Csapó Balázs

Felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem automatikus, az adóelőleg-nyilatkozatot igényelni kell. Ez legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható be elektronikusan.

A Polgári Esték rendezvényen Gyirmóton hozzávetőleg nyolcvan érdeklődő vett részt. Nemcsak az szja-mentesség került terítékre, hanem szó esett közéleti témákról és a nemzeti konzultációról is.

Kattintson a videóra, ahol Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondja azt is, hogy mennyi pénz marad havonta átlagosan az édesanyáknál az SZJA-mentesség eredményeképpen!

Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat:

Vitályos Eszter kormányszóvivő tartott előadást Gyirmóton

Fotók: Csapó Balázs

 

