Kíváncsi szemek

1 órája

A győri színház titkos élete: nyílt napon lehetett benézni a kulisszák mögé - fotók, videó

Címkék#nyílt nap#Győri Nemzeti Színház#karriernap

Kulissza járás, tánc óra, jelmezpróba a Győri Nemzeti Színházban. Rengetegen szerettek volna bepillantani a színház titkos világába.

Dániel Viktória

A pandémia először nyíltak újra szélesre a Győri Nemzeti Színház ajtajai. Kisebb kulisszabejárások már az elmúlt években is voltak, de most újra nagy színházi nyílt nap várta az érdeklődőket. Volt belőlük jó pár.

színházi nyílt nap
A színházi nyílt nap minden regisztrációs eseménye két nap alatt betelt. Köztük Fekete Miklós koreográfus, tánckarvezető Táncolj velünk! programja is. A résztvevők egy igazán látványos koreográfiát sajátíthattak el lépésről lépésre.
Fotó: Krizsán Csaba

Hagyomány lesz a színházi nyílt nap

Két nap alatt betelt a Győri Nemzeti Színház összes regisztrációt igénylő nyílt napi programja. Ezen az egy napon a látogatók beléphettek a kulisszák mögé és még a premier előtt megcsodálhatták a Veszedelmes viszonyok díszleteit, magukra ölthettek jelmezeket sőt az éneklésbe és a színjátszásba is belekóstolhattak.

– A pandémia óta nem volt nagyobb nyílt napunk, de kisebb bejárásokat tartottunk. Célunk, hogy ezzel olyanokat is bevonzunk a színházba, akik korábban esetleg még nem látogattak el hozzánk, valamint rendszeres nézőink közül is sokan vannak, akik szeretnének bepillantani a színfalak mögötti titkos világban – mondta el Huszár Dániel kommunikációs és marketing vezető. – A mai színházi nyílt napot hagyomány teremtő szándékkal rendeztük. 

A következő évad kezdetén szeretnénk egy hasonló rendezvényt tartani tavasszal pedig iskolákat szeretnénk meghívni, hogy a diákoknak egy karriernap keretében mutassuk meg, hogy mennyi különböző szakmának ad otthont a színház.

Tekintse meg az eseményen készült fotóinkat:

A győri színház titkos élete - Nyílt napon lehetett benézni a kulisszák mögé

Fotók: Krizsán Csaba

Mélységek egy mesében

Délután az aktuális és a soron következő darabokkal kapcsolatban nyerhettek mélyebb bepillantást az érdeklődők.  Nagy Balázs Színész kérdezte kollégáit, aktuális szerepeikről és rendezéseikről. Kiderült például, hogy A rút kiskacsa című mesedarab nagyon is mély benyomást tett Posonyi Takács Lászlóra.

– Ez egy erős jellemfejlődési történet. Meglepő, de ötven éves fejjel jövök rá, hogy lehet, hogy ez a történet rólunk szól, felnőttekről, nagyszülőkről, a szomszédomról, a volt barátnőmről. A gyerekek nagyon jól fognak szórakozni, de biztosan meg is érinti őket. És pont  mondanivaló miatt a felnőtteket is várjuk az előadásra.

 

