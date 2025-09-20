1 órája
A győri színház titkos élete: nyílt napon lehetett benézni a kulisszák mögé - fotók, videó
Kulissza járás, tánc óra, jelmezpróba a Győri Nemzeti Színházban. Rengetegen szerettek volna bepillantani a színház titkos világába.
A pandémia először nyíltak újra szélesre a Győri Nemzeti Színház ajtajai. Kisebb kulisszabejárások már az elmúlt években is voltak, de most újra nagy színházi nyílt nap várta az érdeklődőket. Volt belőlük jó pár.
Hagyomány lesz a színházi nyílt nap
Két nap alatt betelt a Győri Nemzeti Színház összes regisztrációt igénylő nyílt napi programja. Ezen az egy napon a látogatók beléphettek a kulisszák mögé és még a premier előtt megcsodálhatták a Veszedelmes viszonyok díszleteit, magukra ölthettek jelmezeket sőt az éneklésbe és a színjátszásba is belekóstolhattak.
– A pandémia óta nem volt nagyobb nyílt napunk, de kisebb bejárásokat tartottunk. Célunk, hogy ezzel olyanokat is bevonzunk a színházba, akik korábban esetleg még nem látogattak el hozzánk, valamint rendszeres nézőink közül is sokan vannak, akik szeretnének bepillantani a színfalak mögötti titkos világban – mondta el Huszár Dániel kommunikációs és marketing vezető. – A mai színházi nyílt napot hagyomány teremtő szándékkal rendeztük.
A következő évad kezdetén szeretnénk egy hasonló rendezvényt tartani tavasszal pedig iskolákat szeretnénk meghívni, hogy a diákoknak egy karriernap keretében mutassuk meg, hogy mennyi különböző szakmának ad otthont a színház.
Tekintse meg az eseményen készült fotóinkat:
A győri színház titkos élete - Nyílt napon lehetett benézni a kulisszák mögéFotók: Krizsán Csaba
Mélységek egy mesében
Délután az aktuális és a soron következő darabokkal kapcsolatban nyerhettek mélyebb bepillantást az érdeklődők. Nagy Balázs Színész kérdezte kollégáit, aktuális szerepeikről és rendezéseikről. Kiderült például, hogy A rút kiskacsa című mesedarab nagyon is mély benyomást tett Posonyi Takács Lászlóra.
– Ez egy erős jellemfejlődési történet. Meglepő, de ötven éves fejjel jövök rá, hogy lehet, hogy ez a történet rólunk szól, felnőttekről, nagyszülőkről, a szomszédomról, a volt barátnőmről. A gyerekek nagyon jól fognak szórakozni, de biztosan meg is érinti őket. És pont mondanivaló miatt a felnőtteket is várjuk az előadásra.