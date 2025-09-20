A győri színház titkos élete: nyílt napon lehetett benézni a kulisszák mögé - fotók, videó

A pandémia először nyíltak újra szélesre a Győri Nemzeti Színház ajtajai. Kisebb kulisszabejárások már az elmúlt években is voltak, de most újra nagy színházi nyílt nap várta az érdeklődőket. Volt belőlük jó pár.

A színházi nyílt nap minden regisztrációs eseménye két nap alatt betelt. Köztük Fekete Miklós koreográfus, tánckarvezető Táncolj velünk! programja is. A résztvevők egy igazán látványos koreográfiát sajátíthattak el lépésről lépésre.

Fotó: Krizsán Csaba

Hagyomány lesz a színházi nyílt nap

Két nap alatt betelt a Győri Nemzeti Színház összes regisztrációt igénylő nyílt napi programja. Ezen az egy napon a látogatók beléphettek a kulisszák mögé és még a premier előtt megcsodálhatták a Veszedelmes viszonyok díszleteit, magukra ölthettek jelmezeket sőt az éneklésbe és a színjátszásba is belekóstolhattak.

– A pandémia óta nem volt nagyobb nyílt napunk, de kisebb bejárásokat tartottunk. Célunk, hogy ezzel olyanokat is bevonzunk a színházba, akik korábban esetleg még nem látogattak el hozzánk, valamint rendszeres nézőink közül is sokan vannak, akik szeretnének bepillantani a színfalak mögötti titkos világban – mondta el Huszár Dániel kommunikációs és marketing vezető. – A mai színházi nyílt napot hagyomány teremtő szándékkal rendeztük.

A következő évad kezdetén szeretnénk egy hasonló rendezvényt tartani tavasszal pedig iskolákat szeretnénk meghívni, hogy a diákoknak egy karriernap keretében mutassuk meg, hogy mennyi különböző szakmának ad otthont a színház.

Tekintse meg az eseményen készült fotóinkat: