Színház az egész város, kulisszák, mesék és határtalan élmények Sopronban - fotók, videó

A város utcáit, tereit bebarangolva az érdeklődők nemcsak a színház kulisszái mögé pillanthattak be, hanem a művészet, a történelem és a közösségi élmények gazdag palettáját is felfedezhették.

Erkel Ferenc bőrébe bújva, Jánosi Dávid, a Petőfi színház színésze várta az érdeklődőket egy sakkpartira. Fotó: Varga Henrietta

Színház az egész város

Ez a nap a kreativitásról, a találkozásokról és a határok átlépéséről szólt, amely minden korosztálynak különleges élményt kínált. A napot a kulisszajárások nyitották, ahol a látogatók megismerkedhettek a színház rejtett titkaival. Ezt követően a Fő téren Bajnai Zsolt „Határátlépések” című darabjának performanszát láthatták.

Ezen a napon a Tűztorony rendhagyó dallamokat játszott, Erkel Ferenc Palotásának részleteit idézve, míg a Liszt Teraszon a látogatók sakkpartit játszhattak Erkel Ferenc szerepében Jánosi Dáviddal, vagy kipróbálhatták magukat zongoristaként, élő improvizációk során. A belvárosi séták keretében a „Híres szerelmek a hűség városában” program mutatta be Sopron legendás szerelmi történeteit, és lehetőséget adott lakatok elhelyezésére a La Grange darab díszletéhez.

Híres szerelmek a hűség városában. Fotó: Varga Henrietta



A Cédrus Könyvkereskedés és Antikváriumban a „Ványa bácsi” hangulatát idézték meg kerekasztal-beszélgetésen, a Darling Café & Bar-ban pedig a közönség improvizációs játékban vehetett részt a „Drágám, meg tudom magyarázni!” alaphelyzettel. A Hoffer Cukrászdában a „Anconai szerelmesek” dallamai csendültek fel, míg a Piéta Kultúrudvarban a „Terike és Irén” nyomozójáték interaktív élményt kínált, arcfestéssel és hajfonással a gyerekeknek.

„Terike és Irén” Fotó: Varga Henrietta

A Perkovátz-házban humoros rövidítésekben mutatták be Shakespeare klasszikusait, a Deák Étterem mediterrán hangulata és gasztronómiai különlegességei pedig a Mamma Mia! slágereivel egészültek ki. A nap folyamán a Petőfi Band két alkalommal is fellépett, ritmust adva a piacnak és a Várkerületnek, a múzeumnegyedben a „Határtalan történet” kiállítás kínált kedvezményes betekintést, míg a könyvtárban vakrandi keretében fedezhették fel az évadhoz kapcsolódó könyveket.

A Liszt Központban mandalakiállítás és élményfestés várta a közönséget, a játszótereken mesékkel és interaktív játékokkal varázsolták el a gyerekeket, a Határtalan mesevonat pedig a Babszem Jankó történetét vitte végig a városon.

A napot a Liszt Központban tartott „Határtalan beszélgetés” zárta, amelyen Kapu Tibor és Cserényi Gyula kutatóűrhajósok, Ferenc Orsolya űrkutató, miniszteri biztos, valamint Dr. Kovács István János a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet megbízott igazgatója, Dr. Vincze Miklós fizikus és Dr. Szarka László geofizikus-mérnök, az MTA rendes tagja, továbbá Kiss József színházigazgató és Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora meséltek a felfedezésekről és a határok átlépéséről.