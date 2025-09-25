szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kikapcsolódás és tudás

4 órája

Színes programok várnak minket Mosonmagyaróváron és környékén

Címkék#Mosonmagyaróvár#zene#Kutatók Éjszakája#tudományág#gekkó

A hét vége is izgalmas kikapcsolódási lehetőségeket tartogat Mosonmagyaróváron és környékén. A színes programok közül válogattunk.

Mészely Réka

Színes programokat találtunk Mosonmagyaróváron és környékén is az utolsó szeptemberi hétvégére is.

A színes programok között találjuk a rotakapa-versenyt Lébényben
A hétvégi színes programok között találjuk a rotakapa-versenyt Lébényben.
Fotó: Csapó Balázs

Színes programok között a Kutatók Éjszakája Mosonmagyaróváron

Idén is szeptember utolsó hétvégéjén nyílik lehetőség arra, hogy bepillanthassunk a különféle tudományágak rejtelmeibe! A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett, ingyenes programsorozat, amelynek célja, hogy közelebb hozza a tudományt és a kutatói életpályát az emberekhez. Az izgalmas és szórakoztató előadások, látványos kísérletek, laborlátogatások és játékos foglalkozások segítségével minden korosztály számára elérhetővé válnak a legfrissebb tudományos eredmények, módszerek. 

Szeptember 26-án, pénteken az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar is csatlakozik a Kutatók Éjszakája programsorozathoz. 17 órától érdekes előadásokkal, este 7 órától pedig különleges hangulatú Campus-sétával (Óvári Vár, Egyetemi Könyvtár, Vár-Múzeum) is várnak. 

Az előadások mellett a Phare épületben (Lucsony utca eleje) izgalmas kísérőprogramokkal is készülnek. A látogatók a kisállatsimogatóban  törpenyulakkal, gekkóval, kanárival és díszbaromfi fajokkal találkozhatnak,  mikroszkóp alatt pedig kártevő rovarokat is megfigyelhetnek. Betekinthetünk a gyönyörűen felújított Egyetemi Könyvtárba is, ahol a gyerekek saját könyvjelzőt készíthetnek! 

A gasztronómiai élményekről sajtkóstoló és a mintagazdaságok finom termékei gondoskodnak, a játékos kedvűeknek pedig interaktív logikai játszóház nyújt szórakozást. Emellett drónokkal és traktorral is találkozhatnak az érdeklődők, így minden korosztály számára tartogatnak felfedeznivalót.

Tegyünk az egészségünkért

Családi Egészségnapot szervez a Moson Megyei Nők Egyesülete és a Rotary Club Szigetköz szombaton 9-13 óra között a Flesch Központban. Egészségünkért szűrésekkel tehetünk, de lesznek tanácsadások, valamint hasznos információk a megelőzésről és az egészségtudatos életmódról. A lehetőségekről bővebben ITT>> olvashatnak. 

Rotakapa verseny és vásár Lébényben

Nem telhet el ősz Lébényi Rotakapa Verseny nélkül: szombaton ötödször csapnak össze a kapák. Az ország minden pontjáról várják az őrült, bátor, vakmerő kapa-lovagokat és persze családjukat és érdeklődőket, hogy ismét egy feledhetetlen őrült futamban legyen részünk.

Szeptember 27-én, szombaton 7-kor felbőgnek a kapák az Pere köz 2. szám alatt, 9-17 óra között Szigetközi Szatyor vásár nyílik. Az egész napos rotakapa futamok mellett lesz hordó vonat a gyerekeknek, tépetthúsos szendvicsek és kürtöskalács, óriás fajátékok és hagyományőrző babakonyha is.

Mihály-napi vásár Dunaszigeten

Szeptember 28-án, vasárnap ismét megrendezik a hagyományos Mihály-napi vásárt Dunaszigeten a Tündérrózsa Közösségi Ház udvarán. A rendezvény délelőtt 11 órakor veszi kezdetét, a megnyitón Husvéth Béla polgármester köszönti a résztvevőket. A nap során színes programokkal, kulturális bemutatókkal, zenével, tánccal és bűvészműsorral szórakoztatják a látogatókat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu