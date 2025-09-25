Színes programok várnak minket Mosonmagyaróváron és környékén

Színes programokat találtunk Mosonmagyaróváron és környékén is az utolsó szeptemberi hétvégére is.

A hétvégi színes programok között találjuk a rotakapa-versenyt Lébényben.

Fotó: Csapó Balázs

Színes programok között a Kutatók Éjszakája Mosonmagyaróváron

Idén is szeptember utolsó hétvégéjén nyílik lehetőség arra, hogy bepillanthassunk a különféle tudományágak rejtelmeibe! A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett, ingyenes programsorozat, amelynek célja, hogy közelebb hozza a tudományt és a kutatói életpályát az emberekhez. Az izgalmas és szórakoztató előadások, látványos kísérletek, laborlátogatások és játékos foglalkozások segítségével minden korosztály számára elérhetővé válnak a legfrissebb tudományos eredmények, módszerek.

Szeptember 26-án, pénteken az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar is csatlakozik a Kutatók Éjszakája programsorozathoz. 17 órától érdekes előadásokkal, este 7 órától pedig különleges hangulatú Campus-sétával (Óvári Vár, Egyetemi Könyvtár, Vár-Múzeum) is várnak.

Az előadások mellett a Phare épületben (Lucsony utca eleje) izgalmas kísérőprogramokkal is készülnek. A látogatók a kisállatsimogatóban törpenyulakkal, gekkóval, kanárival és díszbaromfi fajokkal találkozhatnak, mikroszkóp alatt pedig kártevő rovarokat is megfigyelhetnek. Betekinthetünk a gyönyörűen felújított Egyetemi Könyvtárba is, ahol a gyerekek saját könyvjelzőt készíthetnek!

A gasztronómiai élményekről sajtkóstoló és a mintagazdaságok finom termékei gondoskodnak, a játékos kedvűeknek pedig interaktív logikai játszóház nyújt szórakozást. Emellett drónokkal és traktorral is találkozhatnak az érdeklődők, így minden korosztály számára tartogatnak felfedeznivalót.

Tegyünk az egészségünkért

Családi Egészségnapot szervez a Moson Megyei Nők Egyesülete és a Rotary Club Szigetköz szombaton 9-13 óra között a Flesch Központban. Egészségünkért szűrésekkel tehetünk, de lesznek tanácsadások, valamint hasznos információk a megelőzésről és az egészségtudatos életmódról. A lehetőségekről bővebben ITT>> olvashatnak.

Rotakapa verseny és vásár Lébényben

Nem telhet el ősz Lébényi Rotakapa Verseny nélkül: szombaton ötödször csapnak össze a kapák. Az ország minden pontjáról várják az őrült, bátor, vakmerő kapa-lovagokat és persze családjukat és érdeklődőket, hogy ismét egy feledhetetlen őrült futamban legyen részünk.