1 órája
Egy cikkben az összes Szerencsejáték koncert Győr-Moson-Sopronban
Kirobbanó hangulat, hatalmas bulik! Mutatjuk, hogy a maradék szép őszi időben milyen koncerteken tudtok részt venni a megyében. Összegyűjtöttük az idei Szerencsejáték koncerteket.
Mutatjuk az idei Szerencsejáték koncerteket Győr-Moson-Sopronban; pénteken az első koncert Téten volt.
Szerencsejáték koncertek a megyében
Pannonhalma
Erox Martini - Janicsák Veca - Szabó Ádám
Helyszín: Váralja, Pannonhalma
Kapunyitás: 10.18. 18:00
Kapuvár
Charlie - Török Ádám Emlékzenekar
Helyszín: Hany Istók Kerékpár Centrum, Hidászi utca, Kapuvár
Kapunyitás: 10.11. 18:00
Lébény
NeotonRoy&Ádám Trió
Helyszín: Templom tér, Lébény
Kapunyitás: 10.10 18:00
Csorna
HOBO - Takáts Tamás Blues Band
Helyszín: Széchenyi tér 10., Csorna
Kapunyitás: 10.04 18:00
