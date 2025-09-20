szeptember 20., szombat

Kirobbanó hangulat

1 órája

Egy cikkben az összes Szerencsejáték koncert Győr-Moson-Sopronban

Címkék#zenészek#Győr-Moson-Sopronban#szerencsejáték koncert

Kirobbanó hangulat, hatalmas bulik! Mutatjuk, hogy a maradék szép őszi időben milyen koncerteken tudtok részt venni a megyében. Összegyűjtöttük az idei Szerencsejáték koncerteket.

Kisalföld.hu

Mutatjuk az idei Szerencsejáték koncerteket Győr-Moson-Sopronban; pénteken az első koncert Téten volt.

Mutatjuk az idei Szerencsejáték koncertek részleteit Győr-Moson-Sopronban.
Mutatjuk az idei Szerencsejáték koncertek részleteit Győr-Moson-Sopronban. Forrás: szerencsekoncertek.hu

Szerencsejáték koncertek a megyében

Pannonhalma

Erox Martini - Janicsák Veca - Szabó Ádám

Helyszín: Váralja, Pannonhalma

Kapunyitás: 10.18. 18:00

Kapuvár

Charlie - Török Ádám Emlékzenekar

Helyszín: Hany Istók Kerékpár Centrum, Hidászi utca, Kapuvár

Kapunyitás: 10.11. 18:00

Lébény

NeotonRoy&Ádám Trió

Helyszín: Templom tér, Lébény

Kapunyitás: 10.10 18:00

Csorna

HOBO - Takáts Tamás Blues Band

Helyszín: Széchenyi tér 10., Csorna

Kapunyitás: 10.04 18:00

További információkért látogasson el a szerencsekoncertek.hu weboldalra.

 

