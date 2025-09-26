szeptember 26., péntek

Fontos határidő közeledik

30 perce

Szeptember 30-ig kérhető vissza a 2024-es külföldi áfa a NAV-nál

Szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát az erre jogosult hazai vállalkozások. Ez a határidő jogvesztő: a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz.

Kisalföld.hu
Szeptember 30-ig kérhető vissza a 2024-es külföldi áfa a NAV-nál

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Aki elmulasztja, az már nem kaphatja vissza az áfát 2024-es számlái után, késedelmét pedig igazolási kérelemmel sem mentheti ki - áll a Nav közleményében. 

A magyar vállalkozások közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) fordulhatnak, ha az Európai Unió más tagállamában vásárolt áruk, szolgáltatások áfatartalmát szeretnék visszaigényelni. Ez lényeges könnyebbség, hiszen a cégeknek nem kell az Európai Unió akár több tagállamával is levelezniük, Magyarországon indíthatják el áfa-visszatérítési ügyeiket.

A gazdálkodók az adót elektronikusan tudják visszaigényelni, ehhez csupán a 25ELEKAFA jelű űrlapot kell a NAV-hoz benyújtani, ahonnan a kérelmet továbbítják a visszatérítés tagállamába.

A külföldi áfa az úgynevezett egyablakos rendszerben kérhető vissza, amely a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését szolgálja. Ennek köszönhetően, ha egy belföldi társaság az EU olyan másik tagállamában szerez be terméket vagy szolgáltatást, ahol nem folytat adóköteles tevékenységet, és a számlán felszámították az általános forgalmi adót, az áfa visszaigényléséhez nem kell a beszerzés országában regisztrálnia, adószámot igényelnie.

Tavaly szeptember 30-ig mintegy 31 ezer magyar áfa-visszatérítési kérelmet továbbított a NAV az érintett tagállamokhoz.

 

 

