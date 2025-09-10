Szeptember 15-ig még tesztelhetőek a hibás számlaadatok a NAV-nál

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kellő időt hagyva az átállásra, már 2025 tavaszán közzétette a tervezett változásokat. A NAV a fejlesztők és adózók visszajelzései alapján - figyelembe véve az észrevételeket, javaslatokat – pontosította a paramétereket. Az adózók és szoftverfejlesztők együttműködésének köszönhetően már az átállás hírére is tisztultak az adatok: Míg 2025. januárjában 1,2 millió számlát érintett volna a szigorúbb elbírálás, addig júliusban már csak 75 ezret.

Még van idő, de érdemes mielőbb befejezni a fejlesztéseket, és kihasználni a tesztelési lehetőséget. A változások értelmében ugyanis szeptember 15-től bizonyos hibatípusoknál, a korábbi gyakorlattól eltérően, a felhasználó nem egyszerűen figyelemfelhívó – warning – üzenetet kap, hanem error üzenetet, ami a számlaadat-szolgáltatás sikertelenségét is jelenti, azaz, a NAV nem fogadja be az adatokat. A számlaadat-szolgáltatás az egyik leglényegesebb adókötelezettség, megszegése esetén akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is számolhatnak az érintettek.

A validációs szabályok szigorítása a számlaadatok minőségének javítását célozza, ami az adózók érdekét is szolgálja. A pontosabb adatok révén ugyanis egyértelműen csökkenhet az adategyeztetési eljárások száma, és hatékonyabbá válhat a NAV eÁFA szolgáltatása is.

A szoftverfejlesztők az alábbi linkeken keresztül tudják tesztelni a szigorodó hibaüzeneteket.

A NAV ingyenes alkalmazása, az Online Számlázó felkészült a változásokra. Azon vállalkozások, amelyek az adóhivatal számlázó szoftveréből állítanak ki számlát (akár böngészőn, akár mobiltelefonon keresztül), nem érinti a változás, mivel megfelelő használat esetén nem lehetséges olyan számla kiállítása, amelynek adatszolgáltatása ne lenne sikeres.