Végvári Janka megmutatta imádnivaló házi kedvenceit - fotók

– Gyermekkoromban állatok közt nevelkedtem: volt teknősöm, kutyánk, papagájunk is. Áprilisban érkezett a családba két törpe csivava: Dior és Angel, a fiú és a lány kiskutya testvérek. Jelenleg most a nővéremnél laknak, de igyekszem minél több időt velük tölteni. Októberben töltöm a 18. évemet, és ekkortól tervezek Budapestre költözni. Sajnos oda nem jöhetnek majd velem – avatott be Janka.

A szépségkirálynő szerint a kutyák igazi hűséges társak, jó barátok. Mivel bent laknak, hamar meg kellett őket szoktatni a „házi rendre”.

Az állatok iránti felelősségvállalás Janka szerint nem csupán hobbi, hanem életforma. Úgy véli, hogy a kedvencek gondozása megtanít az empátiára, a türelemre és arra, hogy a szeretetet önzetlenül is lehet adni.

Dior és Angel.

Janka elárulta még: számos kihívás elé néz. Készül a világversenyre, sokat edz. Közben magántanulóként kezdte meg a tanévet: jövőre érettségizik, ám németből már ősszel vizsga vár rá. De megerősítette: mindig jó tanuló volt, így egyelőre nem érzi nehéznek a tanulást.