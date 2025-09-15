szeptember 15., hétfő

Állatbarát

1 órája

Végvári Janka megmutatta imádnivaló házi kedvenceit - fotók

Dior és Angel tavasszal érkezett a szépségkirálynő családjába. A mosonmagyaróvári szépség, Végvári Janka megmutatta házi kedvenceit.

Mészely Réka

A szépségversenyek világában gyakran a csillogás, a kifutók fényei és a ragyogó ruhák kerülnek előtérbe. Mégis, a valódi királynői méltóság sokkal inkább abban rejlik, milyen értékeket képvisel valaki a mindennapokban. Végvári Janka, a szépségkirálynő erre tökéletes példa: sugárzó megjelenése mellett közel áll hozzá a jótékonykodás, és az állatok iránti szeretete is különleges helyet foglal el az életében.

szépség szépségkirálynő Végvári Janka kedvenc
A szépségkirálynő, Végvári Janka megmutatta imádnivaló házi kedvenceit.

A szépségkirálynő cuki kiskutyái

Janka gyakran mesél arról, milyen fontos számára az állatokkal való kapcsolat.

Nézze meg a nap legcukibb galériáját:

Végvári Janka megmutatta imádnivaló házi kedvenceit

Fotók: Végvári Janka

– Gyermekkoromban állatok közt nevelkedtem: volt teknősöm, kutyánk, papagájunk is. Áprilisban érkezett a családba két törpe csivava: Dior és Angel, a fiú és a lány kiskutya testvérek. Jelenleg most a nővéremnél laknak, de igyekszem minél több időt velük tölteni. Októberben töltöm a 18. évemet, és ekkortól tervezek Budapestre költözni. Sajnos oda nem jöhetnek majd velem – avatott be Janka.

A szépségkirálynő szerint a kutyák igazi hűséges társak, jó barátok. Mivel bent laknak, hamar meg kellett őket szoktatni a „házi rendre”.

Az állatok iránti felelősségvállalás Janka szerint nem csupán hobbi, hanem életforma. Úgy véli, hogy a kedvencek gondozása megtanít az empátiára, a türelemre és arra, hogy a szeretetet önzetlenül is lehet adni.

Dior és Angel.

Janka elárulta még: számos kihívás elé néz. Készül a világversenyre, sokat edz. Közben magántanulóként kezdte meg a tanévet: jövőre érettségizik, ám németből már ősszel vizsga vár rá. De megerősítette: mindig jó tanuló volt, így egyelőre nem érzi nehéznek a tanulást.

 

