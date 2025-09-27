szeptember 27., szombat

Szelektív hulladékgyűjtés

Mi már tudjuk, mikor lehet hozzájutni a sárga tetejű kukákhoz Győrújbaráton

A Győri Hulladékgazdálkodási Kft. (GYHG) elkezdi a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló 240 literes sárga tetejű  kukák osztását Győrújbaráton október 30-án (kedden) 10 órától 18 óráig a Wast-Bet Trans Kft. telephelyén (Pándzsa utca 4.), akik a kukák depózását vállalták – adta hírül a győrújbaráti önkormányzat.

 

 

 

