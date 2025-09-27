Szelektív hulladékgyűjtés
1 órája
Mi már tudjuk, mikor lehet hozzájutni a sárga tetejű kukákhoz Győrújbaráton
A Győri Hulladékgazdálkodási Kft. (GYHG) elkezdi a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló 240 literes sárga tetejű kukák osztását Győrújbaráton október 30-án (kedden) 10 órától 18 óráig a Wast-Bet Trans Kft. telephelyén (Pándzsa utca 4.), akik a kukák depózását vállalták – adta hírül a győrújbaráti önkormányzat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre