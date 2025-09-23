1 órája
Székelykaput faragnak Écsen
Különleges programra várják az érdeklődőket Écsen, a Cifra Udvarban. A jótékonysági fafaragó programon a résztvevők közelebb kerülhetnek a magyar hagyományokhoz, az esemény kiemelt programja a székelykapu-faragás.
Szeptember 23. és 27. között rendezik a Jótékonysági Fafaragó Tábort Écsen. A programok között helyet kap a kézműveskedés, kulturális előadások, helyi különlegességek bemutatása, langalló sütés és gasztronómiai élmények is. Az elkészült dísztárgyakat a Sokorói Gálaesten árverezik el, bevételükkel a közösséget és a helyi értékek megőrzését támogatva. A program fókuszába a székelykapu-faragás kerül.
A látogatók számára színes kísérőprogramokat szerveznek:
- Szakmák napja – szeptember 25-én 10 és 13 óra között
- Fábián Zoli koncertje – szeptember 26-án 19 órától
- Écs Kapuja Áldás és zárórendezvény – szeptember 27-én 15 órától, Bokros Márk atya és a Barsi Ernő Népdalkör közreműködésével
A tábor szállást és étkezést biztosít a résztvevőknek.
A székelykapu-faragó program részletei:
Kapcsolattartó: Vajda Péter +36 30 509 6060
Szakmai vezető: Pethő Sándor, faragó mester
Házigazda: Deésy Gábor „Kacsa”
Helyszín: Écs, Cifra Udvar
Időpont: 2025. szeptember 23–27.