Székelykaput faragnak Écsen

Szeptember 23. és 27. között rendezik a Jótékonysági Fafaragó Tábort Écsen. A programok között helyet kap a kézműveskedés, kulturális előadások, helyi különlegességek bemutatása, langalló sütés és gasztronómiai élmények is. Az elkészült dísztárgyakat a Sokorói Gálaesten árverezik el, bevételükkel a közösséget és a helyi értékek megőrzését támogatva. A program fókuszába a székelykapu-faragás kerül.

Székelykaput is faragnak Écsen

A látogatók számára színes kísérőprogramokat szerveznek:

Szakmák napja – szeptember 25-én 10 és 13 óra között

Fábián Zoli koncertje – szeptember 26-án 19 órától

Écs Kapuja Áldás és zárórendezvény – szeptember 27-én 15 órától, Bokros Márk atya és a Barsi Ernő Népdalkör közreműködésével

A tábor szállást és étkezést biztosít a résztvevőknek.

A székelykapu-faragó program részletei:

Kapcsolattartó: Vajda Péter +36 30 509 6060

Szakmai vezető: Pethő Sándor, faragó mester

Házigazda: Deésy Gábor „Kacsa”

Helyszín: Écs, Cifra Udvar

Időpont: 2025. szeptember 23–27.