5 órája
Akadémiai Nap a győri egyetemen: doktorokat avattak és rangos díjakat adtak át - sok-sok fotó
Az Akadémiai Nap 1994 óta a Széchenyi István Egyetem legrangosabb ünnepsége melyet névadója, gróf Széchenyi István születésének évfordulója alkalmából rendeznek meg. A hagyományoknak megfelelően az idei eseményen is doktorokat avattak, valamint rangos elismeréseket adtak át azoknak, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak az egyetem fejlődéséhez és közösségének erősítéséhez. Nézze meg, kik kapták idén a Széchenyi-egyetem legrangosabb elismeréseit a 32. Akadémiai Napon!
Széchenyi István születése napja (1791. szeptember 21.) alkalmából tartja immár hagyományosan az Akadémiai Napot a Széchenyi-egyetem, amely az intézmény legnagyobb ünnepe.
Mint a keddi, a Széchenyi-egyetem aulájában rendezett eseményen Friedler Ferenc rektor köszöntőjében elmondta, ezen a napon a névadó szellemi öröksége előtt is tisztelegnek. Kiemelte, hogy a tudomány, a fejlődés nemzeti örökségünk záloga. Ezen a napon számba veszik eredményeiket, jövőbe mutató elveiket. Úgy fogalmazott:
a Széchenyi-egyetem hazánk legdinamikusabban fejlődő oktatási intézménye.
Akadémiai nap a győri Széchenyi István EgyetemenFotók: Molcsányi Máté
Három példát sorolt ennek bizonyítására:
- az első a nemzetközi oktatási rangsorokban való szereplésük, örömteli, hogy az egyetem immár nyolc nemzetközi felsőoktatási rangsor szereplője.
- Másodsorban jelentős a tudományos szerepvállalásuk akár a járműiparban, akár a digitalizációban, akár a precíziós gazdálkodásban.
- Harmadikként hallgatóik sikereit sorolta a rektor, így a SZEnergy hallgatói csapatának energiahatékonysági versenyen elért friss világcsúcsát, illetve a jogi kar nemzetközi sikereit.
Az egyetem sikerei az erős szakmai alapokon nyugszanak, illetve a közösség összefogásán, hangsúlyozta a Friedler Ferenc.
- Mindezen szempontok együttesen teszik lehetővé, hogy felelősséget vállaljunk a jövő generációjáért. Kiemelten figyelünk arra is, hogy a tudomány aktuális problémáira válaszokat adjunk – gondoljunk akár a mesterséges intelligencia alkalmazásaira, akár más korszakformáló kérdésekre. Munkánkat támogatja, hogy az ipari, gazdasági szféra képviselői megbízható és innovatív szakmai partnerként tekintenek intézményünkre
– húzta alá.
Széchenyi-egyetem Akadémiai Napja: tiszteletbeli doktori címet kapott a nagykövet
A köszöntőt követően díjak átadásra került sor. Az egyetem tiszteletbeli doktori címét Bogyay Katalin nagykövet kapta, aki Magyarország 15. állandó ENSZ-képviselőjeként, az UNESCO Közgyűlés 36. ülésszaka elnökeként, valamint a Magyar ENSZ Társaság elnökeként munkássága során mindig a béke, a fenntartható fejlődés, az oktatás és a művészetek ügyét képviselte.
Kaotikus időkben élünk, egyszerre élünk káoszban és rendben. A válság, amelyet körülöttünk érzünk, ökológiai, etikai, egzisztenciális, gazdasági, episztemikus és emocionális. Kockáztatjuk, hogy elveszítjük a kontrollt minden olyan alapvető dolog felett, amelyet túl sokáig természetesnek tartottunk. Hitem szerint koncentrálnunk kell olyan értékekre, mint a szeretet, az igazság és a barátság. Fiatalként mindez talán természetes, de felnőttként sem szabad ezekről leszokni
– emelte ki köszönőbeszédében.
Hangsúlyozta, hogy a folyamatosság és az értékek melletti kitartás határozták meg pályáját. Köszönetet mondott családjának, külön kiemelve férje, dr. Lőrinczy Tamás és fia támogatását, akik erőt és hitet adtak számára. Zárásként a fiataloknak azt kívánta, hogy az egyetemi évek szabadságát és erejét a köz szolgálatába állítva, hittel, erővel és bizalommal találják meg mindig a helyes utat.
Díszpolgár lett dr. Lukács Ágnes és Pintér-Péntek Imre
A Széchenyi István Egyetem díszpolgára címet dr. Lukács Ágnes, a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgató-helyettese és Pintér-Péntek Imre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vehette át.
Lukács Ágnes több mint húsz éve köteleződött el a felsőoktatás szolgálata mellett, és egy évtizede szoros szakmai kapcsolatban áll az egyetemmel, amelynek fejlődését kiemelt figyelemmel segíti. Köszönőbeszédében kiemelte, hogy az intézményben olyan szakemberekkel működhet együtt, akik az akadémiai világon túl az üzleti gondolkodásban és a tudomány iránti elköteleződésben is példát mutatnak. „Amikor megérkezek a Hungaroringre, a bejáratnál a következő felirat fogad: »Köszöntjük a sebesség birodalmában«. Én ezt társítom a győri egyetemhez, hiszen az intézmény dinamizmusa pontosan azt a lendületet képviseli, amit mi Mogyoródon kicsiben megvalósítunk” – fogalmazott.
Pintér-Péntek Imre hosszú évek óta támogatja a gazdasági szféra és az intézmény közötti kapcsolatok folyamatos fejlesztését. Elkötelezett munkájával nagymértékben hozzájárul az ipari partnerségek erősítéséhez, ezáltal a régió versenyképességének növeléséhez. „Életem egyik legnagyobb megtiszteltetése, hogy ennek az egyetemnek lehetek a díszpolgára. Könnyű kimondani, hogy kössük össze a gazdaságot a felsőoktatással, de megvalósítani korántsem egyszerű. Már 1989-ben úgy gondoltuk, hogy a győri campuson olyan tudás van, amelyet a vállalkozások számára is hasznosítani lehet” – emlékezett vissza. Személyes példaképeként említette Szekeres Tamást, egykori főigazgatót, rektort, akinek vezetése alatt az intézmény az ország egyik legdinamikusabban fejlődő egyetemévé vált.
Pro Universitate díjak Gede Eszternek és Tóth Eszternek
A Pro Universitate díjat Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum kancellárjának ítélték oda, aki kiemelkedően támogatta az intézmény és a szakképzés közötti együttműködést. Ugyancsak Pro Universitate díjjal ismerték el Tóth Esztert, az Universitas-Győr Alapítvány titkárát, aki hosszú ideje dolgozik az egyetem fejlesztéséért és polgárainak támogatásáért.
Elismerések a 32. Akadémiai Napon Győrben
Distinguished Professor címet adományoztak dr. Böröcz Péter és dr. Takács Péter egyetemi tanárok részére, míg dr. Törzsök Péter egyetemi docens, az Egészség- és Sporttudományi Karának dékánhelyettese Hegedűs Gyula tudományos ösztöndíjat kapott.
Az Egyetemi Habilitációs Tanács döntése alapján ketten tettek eleget a habilitációs eljárás követelményeinek: a növénytermesztési és kertészeti tudományok területén Vonjich Viktor József, a gazdálkodás- és szervezéstudományok területén pedig dr. Keller Veronika. Doktori fokozatot több mint harmincan szereztek: dr. Frank Máté, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolából; Al-Imareen Naseer Abdulhussein Jabbar, Aldoski Ziyad Nayef Shamsulddin, Alnmr Ammar, Bektaş Nurullah, Brinissat Marame, Eller Balázs, Gosztola Dániel, Görbe Polina, Juhászné Bíró Tamara, Kovács György, Kovács Márió, Momani Ahmad Abedel-Elah Mahmoud, Muhanad Khlaf Salman Al-Jubouri, Nagy Judit, Nagy Viktor Zoltán, Paulovics László, Porkoláb László, Pölöskei István, Pusztai Zoltán és Szabó Ádám István a Multidiszciplináris Műszaki Doktori Iskolából, dr. Pátkainé Bende Anna és Göndöcs Dóra a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolából, Farkas Csaba László, Márton Judit, Bognár László, Szépné Tóth Violetta, Horváth Éva Rita, Biró Ákos Ferenc, Kelemen Henrietta és Zsebő Sándor pedig a Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolából.
Címzetes egyetemi docensi címet kapott dr. Csóka János, az Audi Hungaria Kísérleti Motorgyártó Központ szegmensvezetője, valamint Székely Rita, Tényő Község Önkormányzatának polgármestere. Címzetes mesteroktatói címet adományoztak Dóber Gábornak, az Audi Hungaria Külső Tanszék projektkoordinátorának, illetve Lengyel Mónikának, a Gézengúz Alapítvány győri intézetvezetőjének.
Pro Educatione díjban részesült dr. Glavanits Judit, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar docense, aki a kiberbiztonsági jog területén végez kiemelkedő munkát, valamint dr. Kapcsándi Viktória, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar docense, az élelmiszertudományok elismert oktatója. A Bakonyi István Kiváló Oktató díjat dr. Herczeg Géza, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar mesteroktatója és Kőmíves Csaba, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar docense kapták, akik szakmai kiválóságukkal és oktatói munkájukkal érdemelték ki az elismerést.
A Kiváló Mentor díjat dr. Jungi Eszter Mária, a Győri Törvényszék büntető ügyszakos tanácselnök bírája, dr. Vinkóczi Tamás, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi és Marketing Tanszék egyetemi docense, valamint Tihanyi-Kovács Renáta, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Élelmiszertudományi Tanszék egyetemi adjunktusa vehette át, akik az intézmény hallgatóit segítik szakmai útjukon. Érdemes Polgár díjat ítéltek oda Pákozdi Magdolnának, a Szent-Györgyi Albert Technikum igazgatójának, aki hosszú ideje támogatja az egyetemhez kötődő oktatási együttműködéseket.
Irányító Testületi Elismerő Oklevél arany fokozatát vehette át Christian Stengel, az Audi Hungaria járműfejlesztési vezetője, Tobias Attensperger, az Audi AG Konvencionális és hibrid meghajtások minőségirányítása és műszaki irányítása vezetője, valamint Ivánné Szabó Tímea, az egyetem Irányító Testületének titkárságvezetője. Az Irányító Testületi Elismerő Oklevél ezüst fokozatát Horváth-Hutás Rita Mária, a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola tanára és Kiss Géza, a Széchenyi Alumni Magazin munkatársa kapta.
Kiváló munkatárs elismerésben részesült Bálint Ágnes Zsuzsanna, az Oktatásszervezési Igazgatóság Tanulmányi Osztályának tanulmányi referense, Horváthné Jeruska Ágnes, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal kari titkársági referense, Silniczki Andrea, a Felnőttképzés és Kompetenciafejlesztési Központ képzési szakreferense, Tóth Henrietta, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár könyvtárosa és Takács Péterné, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Növénytudományi Tanszékének kari titkársági referense. Az Egyetemi Közösségért díjat Egyházi-Máté Eszter, a Kollégiumok és Lakhatási Központ vezetője vehette át. A Hallgatóbarát Egyetemért díjat Jeneiné Pintér Éva, az Oktatásszervezési Igazgatóság munkatársa kapta. Szolgálati elismerő oklevéllel köszöntötték a nyugdíjba vonuló Borbély Károlyt, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi és Pszichológia Tanszékének mesteroktatóját, valamint dr. Nagy Zoltánt, az Alkalmazott Mechanikai Tanszék egyetemi docensét. Az ünnepségen több mint 30-an tettek doktori esküt.