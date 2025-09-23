Akadémiai Nap a győri egyetemen: doktorokat avattak és rangos díjakat adtak át - sok-sok fotó

Hangsúlyozta, hogy a folyamatosság és az értékek melletti kitartás határozták meg pályáját. Köszönetet mondott családjának, külön kiemelve férje, dr. Lőrinczy Tamás és fia támogatását, akik erőt és hitet adtak számára. Zárásként a fiataloknak azt kívánta, hogy az egyetemi évek szabadságát és erejét a köz szolgálatába állítva, hittel, erővel és bizalommal találják meg mindig a helyes utat.

Díszpolgár lett dr. Lukács Ágnes és Pintér-Péntek Imre

A Széchenyi István Egyetem díszpolgára címet dr. Lukács Ágnes, a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgató-helyettese és Pintér-Péntek Imre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vehette át.

Lukács Ágnes több mint húsz éve köteleződött el a felsőoktatás szolgálata mellett, és egy évtizede szoros szakmai kapcsolatban áll az egyetemmel, amelynek fejlődését kiemelt figyelemmel segíti. Köszönőbeszédében kiemelte, hogy az intézményben olyan szakemberekkel működhet együtt, akik az akadémiai világon túl az üzleti gondolkodásban és a tudomány iránti elköteleződésben is példát mutatnak. „Amikor megérkezek a Hungaroringre, a bejáratnál a következő felirat fogad: »Köszöntjük a sebesség birodalmában«. Én ezt társítom a győri egyetemhez, hiszen az intézmény dinamizmusa pontosan azt a lendületet képviseli, amit mi Mogyoródon kicsiben megvalósítunk” – fogalmazott.

Pintér-Péntek Imre hosszú évek óta támogatja a gazdasági szféra és az intézmény közötti kapcsolatok folyamatos fejlesztését. Elkötelezett munkájával nagymértékben hozzájárul az ipari partnerségek erősítéséhez, ezáltal a régió versenyképességének növeléséhez. „Életem egyik legnagyobb megtiszteltetése, hogy ennek az egyetemnek lehetek a díszpolgára. Könnyű kimondani, hogy kössük össze a gazdaságot a felsőoktatással, de megvalósítani korántsem egyszerű. Már 1989-ben úgy gondoltuk, hogy a győri campuson olyan tudás van, amelyet a vállalkozások számára is hasznosítani lehet” – emlékezett vissza. Személyes példaképeként említette Szekeres Tamást, egykori főigazgatót, rektort, akinek vezetése alatt az intézmény az ország egyik legdinamikusabban fejlődő egyetemévé vált.