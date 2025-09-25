4 órája
Megújult a Soproni Szakképzési Centrum kollégiumának konyhája és étkezője - képgaléria
Ünnepélyesen adták át csütörtökön a Soproni Szakképzési Centrum megújult tankonyháját. A közel 120 millió forintos beruházás a 3,7 milliárd forintos, uniós és kormányzati forrásból megvalósuló intézményfejlesztési program része. A szakképzésben további felújítások várhatók.
- Megújult a szakképzési centrum tankonyhája
- További fejlesztések, felújítások várhatók
A Soproni Szakképzési Centrum Komplex Fejlesztése című projekt ünnepélyes átadóján elsőként Veress Ágnes, a szakképzési centrum kancellárja köszöntötte a vendégeket.
Megújult a szakképzési centrum konyhája
- A Soproni Szakképzési Centrum közel 3,7 milliárd forintnyi pályázati támogatást nyert az RRF 21. századi intézményfejlesztési program keretében. A pályázat során megújulnak intézményeink, és jelentős eszközbeszerzésekre is sor kerül. Célunk, hogy tanulóink korszerű, modern környezetben sajátíthassák el szakmájukat, és olyan tudást kapjanak, amely felvértezi őket a jövő kihívásaira. Az épület modern külsőt kapott, belsőleg pedig a legkorszerűbb konyhatechnológiai eszközökkel szereltük fel, hogy a diákok gyakorlatukat életszerű körülmények között végezhessék
- mondta.
Megújult a Soproni Szakképzési Centrum kollégiumának konyhája és étkezőjeFotók: Rombai Péter
Az eseményen Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára is részt vett, aki beszédében hangsúlyozta, hogy ez a beruházás nem csupán egy épület felújítása, hanem az egész program első, teljes értékű létesítménye, amely tökéletesen illusztrálja a célokat.
- Fontos, hogy a támogatásból minden forintot a leghatékonyabban költsünk el, hiszen a beruházás hosszú távon gazdaságosan fenntartható, energetikailag korszerű és inspiráló környezetet biztosít a fiataloknak.
Az átadón Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is felszólalt:
- A Soproni Szakképzési Centrum 3,6 milliárd forintos támogatást kapott, amelyből az intézmények infrastrukturális felújítása valósul meg. Sopron iskolaváros, büszkék vagyunk szakképzési centrumunkra, ahol piacképes tudást szereznek a diákok. Ezek a fejlesztések biztosítják, hogy a fiatalok akár Sopronban, akár az ország más részein, vagy akár Ausztriában is azonnal el tudjanak helyezkedni. Hozzátette: Az infrastruktúra önmagában nem elég, a pedagógusok elkötelezettsége és szaktudása az, ami erőssé teszi a soproni oktatási rendszert.
Kuntár Csaba, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója ismertette a beruházás részleteit:
- Ez az épület – a kollégium konyhája és étkezője – 120 millió forintból újult meg. Április közepén adtuk át a munkaterületet, és augusztus közepén már vissza is vettük, vagyis mindössze 120 nap alatt készült el a felújítás. Ez azért is különleges, mert a munka egy működő konyha mellett zajlott.
A főigazgató elmondta, hogy az épület energetikai korszerűsítést is kapott: új nyílászárókat, szigetelést, fűtési rendszert, valamint konyhatechnológiai eszközöket szereltek be.
Az étkező berendezéseit is teljesen megújítjuk, hiszen ez nemcsak étkezési helyszín, hanem közösségi tér is, ahol a diákok szakmai gyakorlatukat végzik
– tette hozzá.
A város is elkötelezett
Az ünnepség végén Farkas Ciprián, Sopron polgármestere köszöntötte a résztvevőket:
- Sopron iskolaváros, ahol az óvodától az egyetemig minden szint megtalálható. Ezek a fejlesztések nemcsak a szakképzés színvonalát emelik, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy a soproni diákok megfelelő alapokat kapjanak a hosszú életúthoz. A város vezetése továbbra is mindent megtesz azért, hogy újabb és újabb forrásokat biztosítsunk az oktatás fejlesztésére.
Az esemény tehát méltó példája volt annak, hogy kormányzati, önkormányzati, szakmai és ipari szereplők összefogásával a szakképzés valóban 21. századi körülmények között működhet Sopronban. A fejlesztési program további elemei a közeljövőben valósulnak meg, így a város diákjai modern, piacképes tudással léphetnek a munka világába.