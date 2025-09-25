Megújult a Soproni Szakképzési Centrum kollégiumának konyhája és étkezője - képgaléria

Az eseményen Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára is részt vett, aki beszédében hangsúlyozta, hogy ez a beruházás nem csupán egy épület felújítása, hanem az egész program első, teljes értékű létesítménye, amely tökéletesen illusztrálja a célokat.

- Fontos, hogy a támogatásból minden forintot a leghatékonyabban költsünk el, hiszen a beruházás hosszú távon gazdaságosan fenntartható, energetikailag korszerű és inspiráló környezetet biztosít a fiataloknak.

Az átadón Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is felszólalt:

- A Soproni Szakképzési Centrum 3,6 milliárd forintos támogatást kapott, amelyből az intézmények infrastrukturális felújítása valósul meg. Sopron iskolaváros, büszkék vagyunk szakképzési centrumunkra, ahol piacképes tudást szereznek a diákok. Ezek a fejlesztések biztosítják, hogy a fiatalok akár Sopronban, akár az ország más részein, vagy akár Ausztriában is azonnal el tudjanak helyezkedni. Hozzátette: Az infrastruktúra önmagában nem elég, a pedagógusok elkötelezettsége és szaktudása az, ami erőssé teszi a soproni oktatási rendszert.

Kuntár Csaba, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója ismertette a beruházás részleteit: