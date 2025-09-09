szeptember 9., kedd

Védekezés

2 órája

Elismerték a tűzoltókat, sikeresen vették fel a harcot a ragályos kórral szemben

Címkék#száj- és körömfájás#tűzoltó#elismerés

A kormány a száj- és körömfájás elleni védekezés miatt április 4-én operatív törzset hozott létre központi, valamint a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. A munkában a hivatásos katasztrófavédelmi szervek is részt vettek.

Kisalföld.hu

A ragadós száj- és körömfájás járvány elleni védekezés során nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Pintér Sándor belügyminiszter elismerte a tűzoltókat és az igazgatóhelyettest.

száj- és körömfájás
Száj- és körömfájás: elismerték a tűzoltók munkáját. Forrás: Katasztrófavédelem

Száj- és körömfájás: elismerték a tűzoltókat

  • a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel arany fokozatát adományozta Szilágyi János tűzoltó alezredesnek, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének, 
  • ezüst fokozatát adományozta Major Márk tűzoltó alezredesnek, a kapuvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának 
  • és bronz fokozatát adományozta Csiszár Zoltán tűzoltó századosnak, a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesének.

Dicséretben és jutalomban részesítette 

  • Pákai László tűzoltó alezredest, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vármegyei Főügyeleti Osztály vezetőjét, 
  • valamint Vajda István tűzoltó őrnagyot, a csornai katasztrófavédelmi őrs parancsnokát.

- közölték a katasztrófavédelem honlapján.

