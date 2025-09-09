Védekezés
2 órája
Elismerték a tűzoltókat, sikeresen vették fel a harcot a ragályos kórral szemben
A kormány a száj- és körömfájás elleni védekezés miatt április 4-én operatív törzset hozott létre központi, valamint a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. A munkában a hivatásos katasztrófavédelmi szervek is részt vettek.
A ragadós száj- és körömfájás járvány elleni védekezés során nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Pintér Sándor belügyminiszter elismerte a tűzoltókat és az igazgatóhelyettest.
Száj- és körömfájás: elismerték a tűzoltókat
- a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel arany fokozatát adományozta Szilágyi János tűzoltó alezredesnek, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének,
- ezüst fokozatát adományozta Major Márk tűzoltó alezredesnek, a kapuvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának
- és bronz fokozatát adományozta Csiszár Zoltán tűzoltó századosnak, a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesének.
Dicséretben és jutalomban részesítette
- Pákai László tűzoltó alezredest, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vármegyei Főügyeleti Osztály vezetőjét,
- valamint Vajda István tűzoltó őrnagyot, a csornai katasztrófavédelmi őrs parancsnokát.
- közölték a katasztrófavédelem honlapján.
