35 perce
Sushi étterem nyílik Győrben
Ahogy a városban jártunk-keltünk egy új japán étteremet találtunk. Sushi étterem várja hamarosan a győrieket.
Győrben a forgalmas utcában zajlanak az előkészületek, nemsokára megnyitja kapuit a városban a sushi étterem.
A táblára kiírt feliraton ez olvasható:
Japán ízek, kutyusos hangulatban - a város legaranyosabb sushi pontja! Shiba-rajongóknak és sushi-imádóknak.
Gyere el a nyitásra, és légy az elsők között akik belekóstolnak!
Hamarosan nyitunk!
Közösségi oldalukon minden bizonnyal írnak a közeljövőben a nyitás részleteiről, a japán ízek kedvelőinek nagy örömére.
