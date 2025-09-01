Győrben a forgalmas utcában zajlanak az előkészületek, nemsokára megnyitja kapuit a városban a sushi étterem.

Sushi étterem nyílik Győrben

A táblára kiírt feliraton ez olvasható:

Japán ízek, kutyusos hangulatban - a város legaranyosabb sushi pontja! Shiba-rajongóknak és sushi-imádóknak. Gyere el a nyitásra, és légy az elsők között akik belekóstolnak! Hamarosan nyitunk!

Közösségi oldalukon minden bizonnyal írnak a közeljövőben a nyitás részleteiről, a japán ízek kedvelőinek nagy örömére.

