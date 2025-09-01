szeptember 1., hétfő

Japán finomságok

Sushi étterem nyílik Győrben

Ahogy a városban jártunk-keltünk egy új japán étteremet találtunk. Sushi étterem várja hamarosan a győrieket.

Kisalföld.hu

Győrben a forgalmas utcában zajlanak az előkészületek, nemsokára megnyitja kapuit a városban a sushi étterem.

sushi étterem
Japán ízek érkeznek a belvárosba, sushi étterem nyílik Győrben. 

Sushi étterem nyílik Győrben

A táblára kiírt feliraton ez olvasható:

Japán ízek, kutyusos hangulatban - a város legaranyosabb sushi pontja! Shiba-rajongóknak és sushi-imádóknak.

Gyere el a nyitásra, és légy az elsők között akik belekóstolnak!

Hamarosan nyitunk!

Közösségi oldalukon minden bizonnyal írnak a közeljövőben a nyitás részleteiről, a japán ízek kedvelőinek nagy örömére.

Bácsára érkeztek az olasz ízek a közelmúltban, ennek részleteiről ITT>> írtunk.

 

