Súlyos baleset történt a Győr Rally második napján a Bakonyban - fotók

Személyi sérüléssel járó baleset történt a III. Győr Rally második gyorsasági szakaszán, a súlyos baleset miatt törölték a verseny egyik szakaszát - tették közzé a részleteket a szervezők a közösségi oldalukon.

Súlyos baleset történt a Győr Rally második szakaszán. Forrás: Rallysta közösségi oldala

Súlyos baleset a Győr Rallyn

A bakonyi Kisgyónbányai gyorsasági célja után, a beíróban várakozó 24-es rajtszámú versenyutónak ütközött a 25-ös rajtszámú autó. A járművek elsodortak négy személyt, valamint két versenyző is megsérült.

Hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek, őket a helyszínre érkező mentők kórházba szállítottak. Információink szerint mindenki jól van.

Az árokban kötött ki a másik versenyautó. Forrás: Hanzlik dekor közösségi oldala

A második szakaszt törölték és a mezőnyök útvonalai módosultak

A kommentek között továbbá ezt közölték:

A Historic és a Rally 2 mezőnyök számára a GY4 Kisgyónbánya-Csőszpuszta gyorsasági szakasz törlésre került, az előbb említett mezőnyök útvonalai módosulnak.

16.40 - Frissítés

A Bodogán Motorsport versenyzői voltak a Győr rallyn történt, személyi sérüléssel járó baleset vétlen áldozatai. A vezetőt és a navigátort is kiengedték a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházból. A közösségi oldalra feltöltött posztból kiderül: a versenybírók is megsérültek az ütközés során.