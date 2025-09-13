szeptember 13., szombat

Többen megsérültek

1 órája

Súlyos baleset történt a Győr Rally második napján a Bakonyban - fotók

Címkék#Győr Rally#Kisgyónbánya#súlyos baleset

A Győr Rally szombati napjáról szomorú hírt közöltek. A verseny második gyorsasági szakaszán súlyos baleset történt.

Kisalföld.hu

Személyi sérüléssel járó baleset történt a III. Győr Rally második gyorsasági szakaszán, a súlyos baleset miatt törölték a verseny egyik szakaszát - tették közzé a részleteket a szervezők a közösségi oldalukon.

súlyos baleset
Súlyos baleset történt a Győr Rally második szakaszán. Forrás: Rallysta közösségi oldala

Súlyos baleset a Győr Rallyn

A bakonyi Kisgyónbányai gyorsasági célja után, a beíróban várakozó 24-es rajtszámú versenyutónak ütközött a 25-ös rajtszámú autó. A járművek elsodortak négy személyt, valamint két versenyző is megsérült. 

Hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek, őket a helyszínre érkező mentők kórházba szállítottak. Információink szerint mindenki jól van.

Az árokban kötött ki a másik versenyautó. Forrás: Hanzlik dekor közösségi oldala

A második szakaszt törölték és a mezőnyök útvonalai módosultak

A kommentek között továbbá ezt közölték: 

A Historic és a Rally 2 mezőnyök számára a GY4 Kisgyónbánya-Csőszpuszta gyorsasági szakasz törlésre került, az előbb említett mezőnyök útvonalai módosulnak.

 

 

