1 órája
Súlyos baleset történt a Győr Rally második napján a Bakonyban - fotók
A Győr Rally szombati napjáról szomorú hírt közöltek. A verseny második gyorsasági szakaszán súlyos baleset történt.
Személyi sérüléssel járó baleset történt a III. Győr Rally második gyorsasági szakaszán, a súlyos baleset miatt törölték a verseny egyik szakaszát - tették közzé a részleteket a szervezők a közösségi oldalukon.
Súlyos baleset a Győr Rallyn
A bakonyi Kisgyónbányai gyorsasági célja után, a beíróban várakozó 24-es rajtszámú versenyutónak ütközött a 25-ös rajtszámú autó. A járművek elsodortak négy személyt, valamint két versenyző is megsérült.
Hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek, őket a helyszínre érkező mentők kórházba szállítottak. Információink szerint mindenki jól van.
A második szakaszt törölték és a mezőnyök útvonalai módosultak
A kommentek között továbbá ezt közölték:
A Historic és a Rally 2 mezőnyök számára a GY4 Kisgyónbánya-Csőszpuszta gyorsasági szakasz törlésre került, az előbb említett mezőnyök útvonalai módosulnak.