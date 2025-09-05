Stratégiai partnerségre lépett a Waberer’s és a Széchenyi Egyetem

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött egymással a Waberer’s, Magyarország piacvezető logisztikai szolgáltatója, valamint a Széchenyi István Egyetem, a hazai felsőoktatás meghatározó szereplője. A felek célja, hogy a vállalat iparági tapasztalatait és az egyetem tudományos, kutatási kapacitását összekapcsolva járuljanak hozzá a magyar gazdaság versenyképességéhez.

A partnerség keretében kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlatorientált képzés: a Waberer’s szakemberei aktívan bekapcsolódnak az egyetemi oktatásba, óraadóként és konzulensként segítve a hallgatók szakmai fejlődését. A megállapodás kiterjed duális és mikrotanúsítványos képzések indítására, valamint ösztöndíjprogramokra is, erősítve a mérnöki életpályamodellt. A hallgatók számára emellett gyakorlati lehetőségeket biztosítanak, így valós iparági környezetben szerezhetnek tapasztalatot, amely kiemelten fontos a munkaerőpiaci sikeresség szempontjából.

Az együttműködés nem csupán az oktatásban hoz újdonságot: a felek közösen valósítanak meg kutatás-fejlesztési projekteket is, különös tekintettel a zöldlogisztikára. A partnerség keretei közt létrejön a Waberer’s Infrastruktúra és Logisztika Kompetenciaközpont a gyakorlatorientált logisztikai és infrastruktúra-fejlesztési tudásbázis létrehozásáért. A tervek szerint az egyetem Győri Innovációs Parkjában hozzák létre a Waberer’s kutatóbázisát. Az itt folyó munka olyan jövőbe mutató területekre fókuszál, mint a járműflotta-optimalizálás, az intelligens útvonaltervezés, az adatvezérelt döntéstámogatás és a környezetbarát logisztikai technológiák fejlesztése.

A Waberer’s és a Széchenyi-egyetem célja továbbá, hogy együtt erősítsék nemzetközi láthatóságukat. Ennek érdekében közösen kívánnak megjelenni tudományos konferenciákon, bekapcsolódni nemzetközi kutatási hálózatokba, valamint közös publikációkkal erősíteni a hazai logisztikai szakma elismertségét.

„A Széchenyi István Egyetemmel való partnerségünk kulcsszerepet játszik a jövő logisztikai megoldásainak megalapozásában. Meggyőződésem, hogy a jövő szakembereinek gyakorlatorientált képzése nemcsak a szektor fejlődését gyorsítja, hanem a hazai gazdaság versenyképességét is erősíti. A Waberer’s szakmai tapasztalata és az egyetem kutatási, innovációs kapacitása együtt olyan tudásbázist hoz létre, amely hosszú távon is meghatározó lehet. Alumniként személyes tapasztalatból tudom, hogy az egyetem nagy hangsúlyt fektet az érzelmi intelligencia, a stratégiai gondolkodás és az interdiszciplináris szemlélet fejlesztésére, mindezen értékek pedig a mesterséges intelligencia térnyerésével még inkább felértékelődnek” – fogalmazott Barna Zsolt, a Waberer’s International Nyrt. elnök-vezérigazgatója.