Sport idős korban

43 perce

Kosárra dobástól az örömtáncig – különleges sportélmények a Szépkorúak szerdáján - fotók, videó

Címkék#Szépkorúak szerdája#sport#Sopron

Szerdán ismét különleges program várta Sopronban az idősebb korosztályt. A Longevity Szépkorúak Szerdája eseménysorozatot rendezték meg. Céljuk, hogy az idősebb generációnak is élményközpontú, egészséges és közösségépítő sportolási lehetőséget biztosítsanak.

Varga Henrietta

A programnak idén két helyszín adott otthont: a Városi Stadion és a Novomatic Aréna, ahol a résztvevők több mint harminc sportfoglalkozás közül választhattak. 

sport
A patkódobás, mint sport. Megmozgat időset és fiatalt. Fotó: Rombai Peter

Sport idős korban is

A szervezők gondoskodtak arról is, hogy ne csak a mozgás, hanem az egészségmegőrzés is középpontban legyen: a helyszínen különböző egészségügyi szűréseket végeztek, az első 25 regisztráló pedig díjmentesen vehetett részt vérvételen és vércukorszint-mérésen.

Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat:

Kosárra dobástól az örömtáncig – különleges sportélmények a Szépkorúak szerdáján Sopronban

Fotók: Rombai Péter

A Szépkorúak Szerdája országos eseménysorozatként már több városban is bizonyította sikerét, Sopronban azonban tavaly rendezték meg először. A pozitív visszajelzéseknek és a nagy érdeklődésnek köszönhetően azonban nem is volt kérdés, hogy másodszor is helyet kap az időseknek szánt programok között.

Nagy öröm számunkra, hogy a tavalyi siker után ismét megszervezhettük a Szépkorúak szerdáját. Célunk az volt, hogy olyan sportágakat kínáljunk a résztvevőknek, melyek biztonságosan, sérülésveszély nélkül nyújtanak aktív kikapcsolódást. Ráadásul sokan a tavalyi esemény után rendszeresen űzni kezdték az általuk kipróbált sportot.

 – mondta Kósa István, a Sopron Városi Szabadidős Sportszövetség elnöke.
A kínálat valóban sokszínű volt. A látogatók kipróbálhatták a kosárra dobást, a röplabdát, a teniszt vagy akár a kapura rúgást, ami különösen nagy sikert aratott a hölgyek körében. Emellett az örömtáncosok, a természetjárók, az íjászok, a sakk szerelmesei, sőt a modern kártyajátékok kedvelői is megtalálták számításukat. Összesen több mint harminc sportág mutatkozott be.

Összesen több mint harminc sportág mutatkozott be. Fotó: Rombai Peter \  RepeszTech

A résztvevők között akadtak lelkes helyiek is. Ambrusné Olga például a soproni gyalogló klubtagjaként érkezett, míg Bognár Erika elmondta, hogy rendszeresen jár örömtáncra, jógára és túrákra, most pedig új sportágakat is szeretett volna felfedezni.
A rendezvényre az ország több pontjáról – Debrecentől Pécsig, sőt a Felvidékről is – érkeztek vendégek, a résztvevők száma megközelítette a háromszázat.
A megnyitón részt vett Farkas Ciprián polgármester is, aki köszöntőjében hangsúlyozta:

Városunk számára kiemelten fontos, hogy minden korosztály számára biztosítsuk a rendszeres mozgás és az egészséges életmód lehetőségét. A Szépkorúak szerdája remek alkalom arra, hogy az idősebb polgárok is megtapasztalják a sport és a közösség erejét.

A nap során jól látható volt, hogy a résztvevők nemcsak a mozgás örömét, hanem a közösségi élményt is nagyra értékelték. Többen elhatározták, hogy a kipróbált sportok közül valamelyiket a jövőben is rendszeresen gyakorolják majd.
 

 

