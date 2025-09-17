Kosárra dobástól az örömtáncig – különleges sportélmények a Szépkorúak szerdáján - fotók, videó

A Szépkorúak Szerdája országos eseménysorozatként már több városban is bizonyította sikerét, Sopronban azonban tavaly rendezték meg először. A pozitív visszajelzéseknek és a nagy érdeklődésnek köszönhetően azonban nem is volt kérdés, hogy másodszor is helyet kap az időseknek szánt programok között.

Nagy öröm számunkra, hogy a tavalyi siker után ismét megszervezhettük a Szépkorúak szerdáját. Célunk az volt, hogy olyan sportágakat kínáljunk a résztvevőknek, melyek biztonságosan, sérülésveszély nélkül nyújtanak aktív kikapcsolódást. Ráadásul sokan a tavalyi esemény után rendszeresen űzni kezdték az általuk kipróbált sportot.

– mondta Kósa István, a Sopron Városi Szabadidős Sportszövetség elnöke.

A kínálat valóban sokszínű volt. A látogatók kipróbálhatták a kosárra dobást, a röplabdát, a teniszt vagy akár a kapura rúgást, ami különösen nagy sikert aratott a hölgyek körében. Emellett az örömtáncosok, a természetjárók, az íjászok, a sakk szerelmesei, sőt a modern kártyajátékok kedvelői is megtalálták számításukat. Összesen több mint harminc sportág mutatkozott be.

Összesen több mint harminc sportág mutatkozott be. Fotó: Rombai Peter \ RepeszTech

A résztvevők között akadtak lelkes helyiek is. Ambrusné Olga például a soproni gyalogló klubtagjaként érkezett, míg Bognár Erika elmondta, hogy rendszeresen jár örömtáncra, jógára és túrákra, most pedig új sportágakat is szeretett volna felfedezni.

A rendezvényre az ország több pontjáról – Debrecentől Pécsig, sőt a Felvidékről is – érkeztek vendégek, a résztvevők száma megközelítette a háromszázat.

A megnyitón részt vett Farkas Ciprián polgármester is, aki köszöntőjében hangsúlyozta:

Városunk számára kiemelten fontos, hogy minden korosztály számára biztosítsuk a rendszeres mozgás és az egészséges életmód lehetőségét. A Szépkorúak szerdája remek alkalom arra, hogy az idősebb polgárok is megtapasztalják a sport és a közösség erejét.

A nap során jól látható volt, hogy a résztvevők nemcsak a mozgás örömét, hanem a közösségi élményt is nagyra értékelték. Többen elhatározták, hogy a kipróbált sportok közül valamelyiket a jövőben is rendszeresen gyakorolják majd.

