Táncok és emlékek Sopronban, ismerd meg a SOTEX Kultúrház aranykorát

Kevés olyan hely van egy város életében, amely ennyi emléket és érzést tudna őrizni, mint Sopronban az Ady Endre utcai SOTEX Kultúrház.

Varga Henrietta

A Winkler Oszkár tervei alapján az 1950-es évek elején felépült épületet eredetileg a SOTEX (Soproni Posztó - és szőnyeggyár) dolgozóinak szánták kulturális központként. Az élet azonban másképp alakult: hamarosan mind a négy textilgyár – a SOTEX, a Fésűs, a Pamut és a Selyem – közös otthona lett. Így vált a kultúrház a város egyik legfontosabb találkozóhelyévé, ahol nem csak a gyárak, hanem az egész közösség szíve együtt dobogott.

SOTEX
A SOTEX Kultúrotthon megannyi táncestnek adott otthont egykor Fotó: Sopron Anno

Táncestek a SOTEX-ban

A falak között mindig történt valami. Bálok, táncdélutánok - olyan soproni együttesekkel, mint az ABC, a Vidám fiúk, a Metro Dixieland és az Uniersal -   vagy az izgalmas és szívet melengető koszorúcskák. Egykoron moziestek is tartottak, ahol a vászon előtt ülve generációk izgultak, sírtak és nevettek együtt, hiszen egy-egy film igazi eseménynek számított. A színdarabok, koncertek, kiállítások és gyermekfoglalkozások mind hozzátették a maguk szálát ahhoz a gazdag és színes szőtteshez, amelyet a közösség alkotott a kultúrház falai között.

Aki járt itt, jól tudja: nem csak programokról volt szó. Barátságok szövődtek a szünetekben, szerelmek kezdődtek egy lassú tánc közben, és minden esemény egy-egy újabb fejezetet írt Sopron történetében. A kultúrház egyszerre volt otthon és ünnepi tér, hely, ahol mindenki fontosnak érezhette magát, és ahol a hétköznapok is ünneppé váltak.

A fénykor után azonban változott a hely sorsa. Volt idő, amikor kereskedelmi egységek működtek benne, és olyan is, amikor az épület üresen, némán állt, mintha csak őrizte volna a múlt emlékeit. De szerencsére a történet nem ért véget. Ma már ismét kulturális célokat szolgál, és bár a világ rengeteget változott, a kultúrház újra azt az üzenetet közvetíti, amit fénykorában: a közösség akkor erős, ha együtt éli meg a kultúrát, a szórakozást, a mindennapok apró csodáit.

A falak pedig még mindig őrzik a régi táncok lépteit, a nevetések visszhangját vagy a tapsok zúgását. És ha egy pillanatra megállunk, mi is érezhetjük, hogy ez az épület nem csupán kő és tégla, hanem egy város közös emlékezete.

 

