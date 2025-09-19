szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

28°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új bár a városban

1 órája

Bezárt a Sörpatika Győrben, ez lett a helyén

Címkék#Baross út#bár#Sörpatika#La Notte#Tempio#győr

A forgalmas győri sétálóutca meghatározó sörözője volt a Sörpatika, amely a közelmúltban bezárt.

Kisalföld.hu

Új fejezet kezdődött Győr belvárosában. Nemrégiben még árulták a Baross úton a legendás sörözőt, a Sörpatika hirdetéséről korábban írtunk portálunkon.

Sörpatika
Bár nyílt a Sörpatika helyén Győrben. A fotó illusztráció. Forrás: Shutterstock

Bár nyitott a Sörpatika helyén

Pénteken megnyitott a La Notte, a város legújabb bárja közvetlenül a Tempio ölelésében - írták közösségi oldalukon. 

Az itallapot is közzétették, ITT>> lehet szemezgetni a választékból.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu