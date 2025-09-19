Új bár a városban
1 órája
Bezárt a Sörpatika Győrben, ez lett a helyén
A forgalmas győri sétálóutca meghatározó sörözője volt a Sörpatika, amely a közelmúltban bezárt.
Új fejezet kezdődött Győr belvárosában. Nemrégiben még árulták a Baross úton a legendás sörözőt, a Sörpatika hirdetéséről korábban írtunk portálunkon.
Bár nyitott a Sörpatika helyén
Pénteken megnyitott a La Notte, a város legújabb bárja közvetlenül a Tempio ölelésében - írták közösségi oldalukon.
Az itallapot is közzétették, ITT>> lehet szemezgetni a választékból.
