Bezárt a Sörpatika Győrben, ez lett a helyén

Új fejezet kezdődött Győr belvárosában. Nemrégiben még árulták a Baross úton a legendás sörözőt, a Sörpatika hirdetéséről korábban írtunk portálunkon.

Bár nyílt a Sörpatika helyén Győrben. A fotó illusztráció. Forrás: Shutterstock

Bár nyitott a Sörpatika helyén

Pénteken megnyitott a La Notte, a város legújabb bárja közvetlenül a Tempio ölelésében - írták közösségi oldalukon.

Az itallapot is közzétették, ITT>> lehet szemezgetni a választékból.

