Így bulizott Sopron ifjúsága – A Prakker zenekar és a Zárgyár aranykora – retro fotók
A soproni Prakker zenekar a '70-es évek város zenei életének egyik ikonikus formációja volt. Egy baráti társaságból alakult, és hamar olyan együttessé nőtte ki magát, amely a soproni fiatalok körében igazi kultuszzenekarrá vált. Koncertjeik a szabadságról, az összetartozásról és a fiatalság érzéséről szóltak
A fellépéseik egyik legfontosabb a Csengery utcai Zárgyár épületkomplexuma volt. A gyárépület frontján kapott helyet a művelődési blokk, benne moziteremmel, kamaratermekkel és irodákkal. Ez a hely hamar a soproni fiatalok „kemény magjának” kedvelt szórakozási bázisává vált. A Prakker egykoron a város zenéjét játszó együttesen volt, bulijaikra a korszak soproni „dühöngő ifjúsága” járt táncolni, akiknek ezek a koncertek igazi felszabadulást és közösségi élményt jelentettek.
Soproni fiatalok szórakozóhelye egykoron
Életre szóló barátságok kötődtek, szerelmek szövődtek, a zene ereje pedig egy egész generáció számára teremtett emlékezetes pillanatokat. Számomra különösen kedves ez a zenekar, hiszen édesapám is az alapító tagok közé tartozott, így gyerekként egészen közelről tapasztalhattam meg, hogy az együttes és zenéjük milyen hatással volt az emberekre.
Jó volt látni, hogy koncertjeiken mindenki mennyire felszabadult. Mindenki ismert mindenkit, a tánc mellett hatalmas beszélgetéseket folytattak és a jókedvből sem volt hiány.
A Zárgyár egykori épületében az élet szerencsére nem állt meg, hiszen a kulturális élet mai is él és pezseg. Falai között működik jelenleg Sopron egyik legnépszerűbb, legszínvonalasabb zenei klubja, a Búgócsiga Akusztik Garden. Ez a hely nemcsak a helyi zenekaroknak ad otthont, hanem országosan ismert művészek egyik legkedveltebb fellépőhelye is Sopronban. Valahányszor belépek ide, mindig eszembe jut, hogy ezek között a falak között játszott édesapám és a Prakker zenekar egykoron. Ez a gondolat különleges kötődést ad a helynek: összekapcsolja a múltat a jelennel, és személyessé teszi azt, ami másnak talán csak egy koncertklub.
A Prakker és a Zárgyár emléke így nemcsak a soproni könnyűzenei múlt része, hanem a jelené is. Mert bár a korszak zenéje és közönsége változott, a lényeg ugyanaz maradt: Sopronban mindig volt, és ma is van egy hely, ahol a zene összehozza az embereket, ahol felszabadultan lehet táncolni, nevetni és élni. És aki valaha megfordult itt, az biztosan tudja: ide mindig jó volt és jó ma is eljárni szórakozni.
Így bulizott Sopron ifjúsága – a Prakker zenekar és a Zárgyár aranykoraFotók: G. Nagy Béla - 1937-1989 / Facebook