Így bulizott Sopron ifjúsága – A Prakker zenekar és a Zárgyár aranykora – retro fotók

Címkék#múltidéző#Soproni#prakker zenekar#Ifjúság

A soproni Prakker zenekar a '70-es évek város zenei életének egyik ikonikus formációja volt. Egy baráti társaságból alakult, és hamar olyan együttessé nőtte ki magát, amely a soproni fiatalok körében igazi kultuszzenekarrá vált. Koncertjeik a szabadságról, az összetartozásról és a fiatalság érzéséről szóltak

Varga Henrietta

A fellépéseik egyik legfontosabb a Csengery utcai Zárgyár épületkomplexuma volt. A gyárépület frontján kapott helyet a művelődési blokk, benne moziteremmel, kamaratermekkel és irodákkal. Ez a hely hamar a soproni fiatalok „kemény magjának” kedvelt szórakozási bázisává vált. A Prakker egykoron a város zenéjét játszó együttesen volt, bulijaikra a korszak soproni „dühöngő ifjúsága” járt táncolni, akiknek ezek a koncertek igazi felszabadulást és közösségi élményt jelentettek. 

soproni
Prakker zenekar fellépése a soproni Zárgyár színpadán. Fotó: G. Nagy Béla - 1937-1989 

Soproni fiatalok szórakozóhelye egykoron

Életre szóló barátságok kötődtek, szerelmek szövődtek, a zene ereje pedig egy egész generáció számára teremtett emlékezetes pillanatokat. Számomra különösen kedves ez a zenekar, hiszen édesapám is az alapító tagok közé tartozott, így gyerekként egészen közelről tapasztalhattam meg, hogy az együttes és zenéjük milyen hatással volt az emberekre.

Fotó: G. Nagy Béla - 1937-1989 

Jó volt látni, hogy koncertjeiken mindenki mennyire felszabadult. Mindenki ismert mindenkit, a tánc mellett hatalmas beszélgetéseket folytattak és a jókedvből sem volt hiány. 

A Zárgyár egykori épületében az élet szerencsére nem állt meg, hiszen a kulturális élet mai is él és pezseg. Falai között működik jelenleg Sopron egyik legnépszerűbb, legszínvonalasabb zenei klubja, a Búgócsiga Akusztik Garden. Ez a hely nemcsak a helyi zenekaroknak ad otthont, hanem országosan ismert művészek egyik legkedveltebb fellépőhelye is Sopronban. Valahányszor belépek ide, mindig eszembe jut, hogy ezek között a falak között játszott édesapám és a Prakker zenekar egykoron. Ez a gondolat különleges kötődést ad a helynek: összekapcsolja a múltat a jelennel, és személyessé teszi azt, ami másnak talán csak egy koncertklub.

Fotó: G. Nagy Béla - 1937-1989 

A Prakker és a Zárgyár emléke így nemcsak a soproni könnyűzenei múlt része, hanem a jelené is. Mert bár a korszak zenéje és közönsége változott, a lényeg ugyanaz maradt: Sopronban mindig volt, és ma is van egy hely, ahol a zene összehozza az embereket, ahol felszabadultan lehet táncolni, nevetni és élni. És aki valaha megfordult itt, az biztosan tudja: ide mindig jó volt és jó ma is eljárni szórakozni.

További fotókat az alábbiakban láthat:

Így bulizott Sopron ifjúsága – a Prakker zenekar és a Zárgyár aranykora

Fotók: G. Nagy Béla - 1937-1989 / Facebook

 

