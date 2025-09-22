Így bulizott Sopron ifjúsága – A Prakker zenekar és a Zárgyár aranykora – retro fotók

A fellépéseik egyik legfontosabb a Csengery utcai Zárgyár épületkomplexuma volt. A gyárépület frontján kapott helyet a művelődési blokk, benne moziteremmel, kamaratermekkel és irodákkal. Ez a hely hamar a soproni fiatalok „kemény magjának” kedvelt szórakozási bázisává vált. A Prakker egykoron a város zenéjét játszó együttesen volt, bulijaikra a korszak soproni „dühöngő ifjúsága” járt táncolni, akiknek ezek a koncertek igazi felszabadulást és közösségi élményt jelentettek.

Prakker zenekar fellépése a soproni Zárgyár színpadán. Fotó: G. Nagy Béla - 1937-1989

Soproni fiatalok szórakozóhelye egykoron

Életre szóló barátságok kötődtek, szerelmek szövődtek, a zene ereje pedig egy egész generáció számára teremtett emlékezetes pillanatokat. Számomra különösen kedves ez a zenekar, hiszen édesapám is az alapító tagok közé tartozott, így gyerekként egészen közelről tapasztalhattam meg, hogy az együttes és zenéjük milyen hatással volt az emberekre.

Fotó: G. Nagy Béla - 1937-1989

Jó volt látni, hogy koncertjeiken mindenki mennyire felszabadult. Mindenki ismert mindenkit, a tánc mellett hatalmas beszélgetéseket folytattak és a jókedvből sem volt hiány.

A Zárgyár egykori épületében az élet szerencsére nem állt meg, hiszen a kulturális élet mai is él és pezseg. Falai között működik jelenleg Sopron egyik legnépszerűbb, legszínvonalasabb zenei klubja, a Búgócsiga Akusztik Garden. Ez a hely nemcsak a helyi zenekaroknak ad otthont, hanem országosan ismert művészek egyik legkedveltebb fellépőhelye is Sopronban. Valahányszor belépek ide, mindig eszembe jut, hogy ezek között a falak között játszott édesapám és a Prakker zenekar egykoron. Ez a gondolat különleges kötődést ad a helynek: összekapcsolja a múltat a jelennel, és személyessé teszi azt, ami másnak talán csak egy koncertklub.