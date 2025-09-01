Tanévkezdés
27 perce
Sopronban is megkezdődött az iskola, dugók a városban
Megkezdődött a tanév Sopronban is: hétfő reggel megteltek a város iskolái diákokkal, a forgalmasabb csomópontokon pedig a megszokottnál is nagyobb volt a nyüzsgés.
Az autók és a gyalogosok egymást érték az utakon, a reggeli közlekedésben fokozott figyelemre volt szükség. Az iskolákban több ezer tanuló kezdte meg a 2025/26-os tanévet. A pedagógusok szerint a gyerekek többsége izgatottan és kíváncsian vágott neki az új tanévnek. A közlekedőknek ugyanakkor érdemes számolniuk azzal, hogy a reggeli és délutáni órákban a következő hónapokban is nagyobb forgalom várható a városban.
Tekintse meg további fotóinkat is:
Sopronban is megkezdődött az iskola, dugók a városbanFotók: Rombai Peter
