Sopronban is megkezdődött az iskola, dugók a városban

Az autók és a gyalogosok egymást érték az utakon, a reggeli közlekedésben fokozott figyelemre volt szükség. Az iskolákban több ezer tanuló kezdte meg a 2025/26-os tanévet. A pedagógusok szerint a gyerekek többsége izgatottan és kíváncsian vágott neki az új tanévnek. A közlekedőknek ugyanakkor érdemes számolniuk azzal, hogy a reggeli és délutáni órákban a következő hónapokban is nagyobb forgalom várható a városban.

Egymást érték az autók Sopronban hétfőn reggel Fotó: Rombai Peter

