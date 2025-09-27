szeptember 27., szombat

Múltidéző

1 órája

Mosolyalbum Sopron múltjából: vidám arcok a ’40-es évek retró fotóin

Címkék#múltidéző#sopron#Fortepán#mosoly

A Fortepan archívum különleges kincseket őriz, amelyek megmutatják, hogyan éltek az emberek a ’40-es években. Sopron múltja ezekben a mosolyalbumként megőrzött képekben elevenedik meg, ahol a város lakói mosollyal az arcukon idézik meg a korszak mindennapjait.

Sabjanics-Somlai Petra

A régi fényképek olyanok, mint egy időutazás: visszarepítenek a pillanatba, amely már régen elmúlt, de mégis élőnek tűnik. Sopron múltja a ’40-es évekből valódi mosolyalbum: fiatal lányok nevetnek a kamerába, férfiak beszélgetnek az utcán, baráti társaságok vidáman állnak össze egy közös képhez. A Fortepán archív fotói nem a második világháború nyomasztó oldalát mutatják, hanem azt, hogy az emberek a legnehezebb időkben is képesek voltak örömöt találni az életben.

Sopron múltja a Fortepan fotóin
1949 - Sopron múltja: mosolygó arcok a ’40-es évekből.
Forrás:  Fortepan / Fortepan

Sopron múltja a mosolyalbumban

A ’40-es évek nemcsak a történelem viharával teltek, hanem az apró örömök keresésével is. A mosolyalbum képei arról mesélnek, hogy a soproniak hogyan tartották életben a reményt: baráti beszélgetés a téren, vidám nevetés a kávéház előtt vagy éppen közös séta a város utcáin. A képekről sugárzik a közösség ereje és az emberi derű.

A hétköznapok mosolyai

A fotókon megjelenő emberek nemcsak beállított pózokban mosolyognak. Látszik rajtuk az élet szeretete: a nők elegáns ruháikban, hullámos frizurával és apró kézitáskával állnak össze a barátnőikkel; a férfiak zakót és kalapot viselnek, miközben jókedvűen beszélgetnek. A hétköznapi jelenetek egy város lüktetését adják vissza, ahol a nevetés és a közösség tartotta életben az embereket.

Így öltözködtek a ’40-es években:

  • A nők térdig érő szoknyát viseltek, szűk derékkal és elegáns szabással.
  • A férfiak számára a zakó és a mellény hétköznapi viseletnek számított.
  • A hollywoodi filmek hatására a hullámos frizura lett a női szépség szimbóluma.
  • A háborús hiány ellenére mindenki igyekezett ápolt és rendezett megjelenést mutatni.

Mindennapok a háború árnyékában

Bár a fotókon derűs arcok köszönnek vissza, a mindennapokat a háborús évek nélkülözései is formálták. Az élelmiszerjegyek rendszere miatt sokszor kellett sorban állni a legszükségesebb árucikkekért, és a családoknak kreatívnak kellett lenniük a főzésben. Hús ritkán került az asztalra, helyette bab, borsó vagy krumpli vált a mindennapi étrend részévé. A kávéházak és a mozik azonban továbbra is menedéket nyújtottak: ott lehetett kiszakadni a hétköznapok szorításából, meghallgatni a legfrissebb híreket, vagy éppen együtt nevetni egy filmen. A gyerekek számára az utca jelentette a játszóteret, labdáztak, ugróiskoláztak, vagy fából készült játékaikkal töltötték idejüket. Ezek az apró, de annál fontosabb élmények adták azt a belső erőt, amely a mosolyalbum fotóin is sugárzik.

Közösség, ami összetartott

A képek mögött ott húzódik egy város lelke: a soproniak mindig keresték az alkalmat, hogy együtt legyenek. Ünnepeken, kávéházi találkozókon vagy egyszerű utcai beszélgetéseken született meg az a derű, amely átsegítette őket a mindennapok nehézségein. Ez az összetartás ma is érezhető, amikor rápillantunk ezekre a régi fotókra.

Nézd meg galériánk fotói közt, hogyan mosolyogtak a soproniak a háború árnyékában!

Sopron mosolya Fortepan fotókon

Fotók: Fortepán

 

