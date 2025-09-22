szeptember 22., hétfő

Drága fotókat készítenek a magyar smiley-s traffipaxok? Most lehullt a lepel - videó

Az új eszközök hivatalos neve Traffipack kültéri kabinet, és a fémház cizelláltabb kialakításán túl abban különböznek jelentősen az eddigi dobozoktól, hogy a kameraüveg alatti modulon egy smiley-kijelző található. Ha az autós legfeljebb a megengedett sebességgel hajt, a smiley-s traffipaxok zöld mosolya világít, ha pedig túl gyors, a piros színű szomorkodás látható.

Kisalföld.hu

Egy ideje újfajta traffipax-dobozokra lehetnek figyelmesek sokan a hazai utak mentén, amelyek nem azonosak a vagy jól láthatóan üres, vagy valóban sebességmérő készüléket rejtő, egyre több településen bevetett Traffiboxokkal - írja a Magyar Nemzet. Nézzük, mit tudunk biztosan a smiley-s traffipaxokról.

Akcióban a smiley-s traffipaxok. A rendszer tesztelése befejeződött, hamarosan élesben "dolgoznak" az új boxok. Fotó: Medirlab
Akcióban a smiley-s traffipaxok. A rendszer tesztelése befejeződött, hamarosan élesben "dolgoznak" az új boxok. Fotó: Medirlab

Felkészülnek a smiley-s traffipaxok, az utolsó simítások jönnek

A korábban nem látott, vadonatúj traffipaxok hamarosan feltűnnek az utak mellett. A TraffiCapture-Lite (TC-Lite) nevű készülék túl van a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárásnál és a típushitelesítésnél tart az Engedélyezési Hivatalban. Valószínűleg az első példányai egy hónapon belül megkezdhetik a járművek figyelését és a sebességük mérését immár büntető üzemmódban.

A Vezess.hu munkatársai elmentek a készüléket gyártó Medirlab Orvosbiológiai Fejlesztő Kft.-hez, ahol a cég ügyvezetője válaszolt a szakportál kérdéseire. Tény, hogy a TC-Lite majdani otthonául szolgáló TraffiPack kabinetek (ez az egyik trafiboxtípus) már sorakoznak a Medirlab raktárában.

Vajon a gyorshajtók mosolya is legörbül?

Az új eszközök hivatalos neve egyébként utóbbi lesz. A Traffipack kültéri kabinet, és a fémház cizelláltabb kialakításán túl abban különböznek jelentősen az eddigi dobozoktól, hogy a kameraüveg alatti modulon egy smiley-kijelző található. Ha az autós legfeljebb a megengedett sebességgel hajt, zöld mosoly világít, ha pedig túl gyorsan hajt, a piros színű szomorkodás látható.

De vajon a sietős vezetők mosolyát is lefelé görbíti – vagyis, bizonyos tempó felett megkapják postán a bírságot? Nos, a gyártó Medirlab honlapján található tájékoztatás szerint a kedvelt megrendelői konfigurációban a Traffipack egy „beépített mikrohullámú radarral működő úgynevezett edukációs sebességmérő, amely a rendőrségi joghatályos műszertől függetlenül képes a közlekedés szereplőinek jogkövető magatartását elősegíteni”.

Ez a készülék csak megmutatja a sebességet, de nincs a VÉDA-rendszerbe kötve. Fotó: Traffix.hu

A végére hagytuk a feketelevest

Ám érdemes tovább olvasni a Traffipack leírását, ugyanis beszerelhető a házába a rendőrségi VÉDA-rendszerbe illeszkedő Trafficapture TC-108 lézeres mérőműszer. Igaz, ez meglehetősen ritkán fordul elő, mert ez a készülék elég drága, és képességei miatt a rendőrség inkább a mobil mérésekhez használja előszeretettel. Hamarosan azonban megváltozik a gyakorlat: a Vezess.hu riportja szerint már tesztüzemben van és hitelesítésnél tart a Medirlab újabb eszköze, a Trafficapture Lite, amely TC108-asoknál egyszerűbb (saját kijelző nélküli), olcsóbb, kifejezetten fix telepítésre szánt kistestvére. Ebből bizony sokat tervez beszerezni a rendőrség, és egy részük a smiley-es dobozokban fog lapulni... 

 

