Bravúrral mentették meg a levágott ujjat az orvosok

Sikeres műtéttel mentett meg dr. Kromek Lóránd és dr. Pap Márton egy teljesen levágott ujjat. Az orvosok visszavarrták a Szombathelyről érkezett sérült kezére a végtagot, mely rendben működik.

A sikeres műtétet a pécsi klinikán hajtották végre az orvosok.

Fotó: Pécsi Tudományegyetem

"Ilyen beavatkozásra évente két-három alkalommal van szükség a régióban" – hangsúlyozta a klinika igazgatója, dr. Patczai Balázs, aki azt is hozzátette: "A klinikán működik egy replantációs ügyelet, amely folyamatos ellátást biztosít a régió beavatkozásra szoruló pácienseinek."

