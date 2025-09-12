szeptember 12., péntek

Mária névnap

25°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Műtét

1 órája

Bravúrral mentették meg a levágott ujjat az orvosok

Címkék#PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika#orvos#műtét#operáció

Nehéz replantációs operációt végeztek az éjjel a PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika orvosai. A sikeres műtét után a végtag rendben működik.

Kisalföld.hu

Sikeres műtéttel mentett meg dr. Kromek Lóránd és dr. Pap Márton egy teljesen levágott ujjat. Az orvosok visszavarrták a Szombathelyről érkezett sérült kezére a végtagot, mely rendben működik.

sikeres műtét
A sikeres műtétet a pécsi klinikán hajtották végre az orvosok.
Fotó: Pécsi Tudományegyetem

"Ilyen beavatkozásra évente két-három alkalommal van szükség a régióban" – hangsúlyozta a klinika igazgatója, dr. Patczai Balázs, aki azt is hozzátette: "A klinikán működik egy replantációs ügyelet, amely folyamatos ellátást biztosít a régió beavatkozásra szoruló pácienseinek."

További részletek az esetről a kiemelt szavakra kattintva olvasható.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu