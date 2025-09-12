1 órája
Bravúrral mentették meg a levágott ujjat az orvosok
Nehéz replantációs operációt végeztek az éjjel a PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika orvosai. A sikeres műtét után a végtag rendben működik.
Sikeres műtéttel mentett meg dr. Kromek Lóránd és dr. Pap Márton egy teljesen levágott ujjat. Az orvosok visszavarrták a Szombathelyről érkezett sérült kezére a végtagot, mely rendben működik.
"Ilyen beavatkozásra évente két-három alkalommal van szükség a régióban" – hangsúlyozta a klinika igazgatója, dr. Patczai Balázs, aki azt is hozzátette: "A klinikán működik egy replantációs ügyelet, amely folyamatos ellátást biztosít a régió beavatkozásra szoruló pácienseinek."
