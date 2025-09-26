Segítség diákoknak
2 órája
Iskolakezdési támogatást ad a rábcakapi önkormányzat, igényelni kell
Tanévkezdési támogatást igényelhetnek a rábcakapi családok. A részletek a falu közösségi oldalán olvashatók.
A rábcakapi önkormányzat tanévkezdési támogatást ad azoknak a helyi óvodásoknak, általános- és középiskolásoknak, illetve a felsőfokú tanulmányokat végzőknek. A kérelmeket jövedelemigazolásokkal együtt kell benyújtani az önkormányzathoz szeptember 30-ig. Részletek olvashatók a község hivatalos közösségi oldalán vagy a polgármesteri hivatalban. A szükséges dokumentumok is ugyanitt érhetők el.
