1 órája

Címkék#támogatás#dokumentumok#Rábcakapi#általános iskola#középiskolás#kérelem

Kisalföld.hu
Iskolakezdési támogatást ad a rábcakapi önkormányzat, igényelni kell

A rábcakapi önkormányzat tanévkezdési támogatást ad azoknak a helyi óvodásoknak, általános- és középiskolásoknak, illetve a felsőfokú tanulmányokat végzőknek. A kérelmeket jövedelemigazolásokkal együtt kell benyújtani az önkormányzathoz szeptember 30-ig. Részletek olvashatók a község hivatalos közösségi oldalán vagy a polgármesteri hivatalban. A szükséges dokumentumok is ugyanitt érhetők el.

 

