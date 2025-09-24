Győrben született a világhírű tudós, aki forradalmasította az orvostudományt

Győrben, a Rákóczi utca 13. szám alatt született 1804. szeptember 24-én Schoepf Ágost, a majdani világhírű orvos.

Schoepf Ágost Győrben született, Manchesterben hunyt el májrákban.

A Kisalföld 1982. november 18-i számában emlékezett meg a kiváló tudósról. Imre Béla újságíró többek között így írt a világszerte ismert és elismert tudósról:

Legalább egy pillantást érdemelne a Rákóczi Ferenc utca 13. számú ház, talán még egy kalapemelést is. Itt született ugyanis a magyar tudományos gyermekgyógyászat megalapítója, a világ negyedik gyermekkórházának megteremtője, akinek legfőbb törekvése volt a gyermekéletek megmentése, az orvosképzés, az anyák oktatása és nevelése, a világra hozott zsenge életek megtartása. Igen, ebben a házban látta meg a napvilágot 1804. szeptember 24- én Schoepf Sámuel hentesmester negyedik gyermeke: Ágost, a majdani világhírű tudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A házat a család eladta, helyette megvették a mai megyei könyvtár helyén álló hatalmas épületet, amelyet később Schoepf Zsuzsanna — Ágost nővére — és annak férje, a későbbi híres szabadságharcos, sebészorvos, dr. Lumnitzer Sándor örökölt.

Lapunk felidézte, hogy Schoepf Ágost Győrött járt gimnáziumba, majd Páviában végezte orvosi tanulmányait. 1832 őszutóján tért haza betegen fiatal feleségével, azután Bécsben lett gyakorló orvos. 1834-ben telepedett le Pesten, és kezdte meg orvosi működését.

Ő létesítette az első ortopédintézetet Pesten, amely azonban az 1838. évi nagy árvízkor elpusztult, egy évvel később alapította a Pesti Szegénygyermek Kórházat. Úttörője volt a „hallgatózás” és a „kopogtatás” vizsgálati módszereinek, meghonosította a kancsalságot javító műtéteket. 1836-tól egyetemi tanár, megírja az első magyar gyermekgyógyászati tankönyvet.

Esküdt ellensége volt a Habsburg-uralomnak. Részt vett a szabadságharcban, az olasz légió katonaorvosaként teljesített szolgálatot. Akkor használta először a Merei nevet. Felesége 1849 júliusában Szegeden a kolerajárvány áldozata lett. Egressy Gábor törökországi naplófeljegyzései arról tudósítanak, hogy a „viddini táborba szeptember 5-én érkezett egy Schoepf nevű orvos családostól.”