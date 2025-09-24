4 órája
Győrben született a világhírű tudós, aki forradalmasította az orvostudományt
A világhírű orvos 221 évvel ezelőtt Győrben látta meg a napvilágot. Schoepf Ágost (később Schoepf Merei Ágost) Manchesterben halt meg, orvosi munkásságával örökre bírta magát a történelemkönyvekbe.
Ebben a győri házban született Schoepf Ágost.
Fotó: regigyor.hu
Győrben, a Rákóczi utca 13. szám alatt született 1804. szeptember 24-én Schoepf Ágost, a majdani világhírű orvos.
A Kisalföld 1982. november 18-i számában emlékezett meg a kiváló tudósról. Imre Béla újságíró többek között így írt a világszerte ismert és elismert tudósról:
Legalább egy pillantást érdemelne a Rákóczi Ferenc utca 13. számú ház, talán még egy kalapemelést is. Itt született ugyanis a magyar tudományos gyermekgyógyászat megalapítója, a világ negyedik gyermekkórházának megteremtője, akinek legfőbb törekvése volt a gyermekéletek megmentése, az orvosképzés, az anyák oktatása és nevelése, a világra hozott zsenge életek megtartása. Igen, ebben a házban látta meg a napvilágot 1804. szeptember 24- én Schoepf Sámuel hentesmester negyedik gyermeke: Ágost, a majdani világhírű tudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A házat a család eladta, helyette megvették a mai megyei könyvtár helyén álló hatalmas épületet, amelyet később Schoepf Zsuzsanna — Ágost nővére — és annak férje, a későbbi híres szabadságharcos, sebészorvos, dr. Lumnitzer Sándor örökölt.
Lapunk felidézte, hogy Schoepf Ágost Győrött járt gimnáziumba, majd Páviában végezte orvosi tanulmányait. 1832 őszutóján tért haza betegen fiatal feleségével, azután Bécsben lett gyakorló orvos. 1834-ben telepedett le Pesten, és kezdte meg orvosi működését.
Ő létesítette az első ortopédintézetet Pesten, amely azonban az 1838. évi nagy árvízkor elpusztult, egy évvel később alapította a Pesti Szegénygyermek Kórházat. Úttörője volt a „hallgatózás” és a „kopogtatás” vizsgálati módszereinek, meghonosította a kancsalságot javító műtéteket. 1836-tól egyetemi tanár, megírja az első magyar gyermekgyógyászati tankönyvet.
Esküdt ellensége volt a Habsburg-uralomnak. Részt vett a szabadságharcban, az olasz légió katonaorvosaként teljesített szolgálatot. Akkor használta először a Merei nevet. Felesége 1849 júliusában Szegeden a kolerajárvány áldozata lett. Egressy Gábor törökországi naplófeljegyzései arról tudósítanak, hogy a „viddini táborba szeptember 5-én érkezett egy Schoepf nevű orvos családostól.”
Viddinből aztán angol útlevéllel távozott Konstantinápolyba.
Ritka nyelvismerete a világ minden tájáról a városba érkezett közönség körében olyan orvosi hatáskörhöz segíti, hogy jövőjét pár hónap alatt anyagi tekintetben is biztosítva látja. De a társadalmi viszonyok, a polgárosodás alacsony foka, minden tudományos mozgalom hiánya és a szellemi setétség tűrhetetlenné tevék e helyben maradását
— írta visszaemlékezésében Lumnitzer Sándor, aki így folytatta: "Schoepf-Merei Ágost 1849 novemberében hajóra szállt:
- Smyrna,
- Athén,
- Málta,
- Marseilles
útvonalon érkezik Párizsba, majd Edinburgh a következő állomás. Onnan még visszatér Párizsba, mert Auguszta lánya, aki ott énekelni tanult, paralízist kapott. A végállomás 1850 októberében Manchester. Várja a régi barát, a hírneves sebész, dr. James Whitehead.
Schoepf Ágostot nem kímélte az élet
Még ebben az évben előadásokat tartott a híres Chatham Street Schoolon. 1851 elején Auguszta lánya is Manchesterbe érkezik, igaz, „méla bút okoz”, hogy a lány sántít és bottal jár. Maga veszi kézbe gyógyítását. 1856-ban gyermekkórházat alapított a városban. Könyve, tanulmányai jelennek meg.
„Híres, nagyszerű, tekintélyes orvosnak” tisztelik Manchesterben. Az 1858-as év elején „még szervez, tervez és vállalkozik”. Március 12-én májrákban halt meg. A híres londoni Medical Times and Gazette, valamint a British Medical Journal közölt nekrológot róla. Lánya Bombayba ment férjhez, fia. Frigyes pedig Angliában lett mérnök.
A cikk alapját a regigyor.hu oldal írta meg.