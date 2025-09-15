Savanyú Jóska, a bakonyi betyár Töreki Imre dédapjánál mulatozott - A néhai néptáncpedagógus emlékei

A napokban volt száznyolcvannégy éve, hogy Vas vármegyében, Izsákfán, megszületett Savanyú Jóska, a későbbi hírhedt, bakonyi betyár. A róla szóló legendák szerint különösen kegyetlen ember volt. Kiszemelt áldozatait nem csak kirabolta, hanem gyakran meg is kínozta bandájával. Korának egyik legkeresettebb gonosztevője volt. Savanyú Jóskát többször elkapták, börtönben is ült. 1884-ben, a halápi csárdában mulatott, amikor egy haragosa altatót kevert az italába. Elaludt, így sikerült ismét elfogni.

A néhai Töreki Imre évekkel ezelőtt osztotta meg dédapja történeteit Savanyú Jóska betyárról. A képen a tavaly elhunyt néptáncpedagógus a dédapja birka billogját mutatja.

Fotó: Kisalföld archívum/Cs. K. A.

Savanyú Jóska emlékei a Töreki családban

Huszonkilenc bűncselekménnyel vádolták meg, többek között rablás, emberölés, súlyos testi sértés, hatóság elleni erőszak szerepelt bűnlajstromán. A gyilkosságot nem tudták rábizonyítani, így életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. Húsz évet le is ült, végül kegyelemmel szabadult. Szabóként kereste a kenyerét ezután, majd egyre kínzóbb betegsége miatt öngyilkos lett.

Savanyú Jóskáról a nagyszüleitől hallott történeteket őrzött és mesélt a legendás

szanyi néptáncpedagógus,

néprajzkutató,

a tavaly nyáron elhunyt Töreki Imre. Ezek közül néhányat a Kisalföldnek is átadott évekkel ezelőtt. Imre bácsi úgy fogalmazott akkor, hogy "egyszerű szegénylegény volt, akinek meggyűlt a baja a törvénnyel és más kiutat nem talált, mint a bujdosást." A szanyi tanár dédszülei, a Magyargencsen élő Erdélyi József és felesége álltak kapcsolatban a betyárral. Még egy szép fülbevalót is adott nekik ajándékba, ami aztán az évtizedek során elkallódott. Töreki Imre megmutatta azonban azokat az indigós billogokat, melyekkel dédapja, mint kemenesaljai számadó juhász, a rá bízott birkákat jelölte meg annak idején. Minden bizonnyal Savanyú jószágait is.

Mert hogy a betyár akkoriban "védelmi pénzt" szedett a parasztoktól, gazdáktól, akik birkával fizették ki neki a váltságot. Az állatokat ő Erdélyi Józsefre bízta, akivel aztán rendszeresen elszámoltak. Így a betyár rendre betoppant az Erdélyi-házba. Erdélyiék lánya, Töreki Imre nagymamája megtartotta emlékezetében Savanyút és szívesen adta tovább gyerekeinek, unokáinak emlékeit.