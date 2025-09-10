szeptember 10., szerda

Sattler-díj a zenei tehetségeknek

#mosonmagyaróvári#Dr Sattler János Alapítvány#Zenei Tehetség Sattler-díj#koncert#zenész#pályázat#pénzjutalom

Fiatal zenei tehetségek jelölését várják a Sattler-díjra. Pályázni szeptember 17-ig lehet. A Sattler-díj pénzjutalommal és koncertlehetőséggel jár.

Kisalföld.hu
Sattler-díj a zenei tehetségeknek

A Dr. Sattler János Alapítvány idén is meghirdette pályázatát olyan 18 év alatti mosonmagyaróvári és a mosonmagyaróvári térségben élő fiatal zenészek, énekesek részére, akik az ének-zene területén kiemelkedő tehetséggel rendelkeznek. Az alapítvány pénzjutalommal járó Zenei Tehetség Sattler-díját a kuratórium egy személy részére ítéli oda. 

A pályázó az alapítvány adventi koncertjén, a Szent Gotthárd-plébániatemplomban fellépési lehetőséget kap. A pályázónak a fényképpel, elérhetőséggel (telefon, e-mail) ellátott részletes bemutatkozást szeptember 17-ig kell elektronikus úton, e-mailben a [email protected] címre eljuttatni. A csatolmány fájlnevének tartalmaznia kell a pályázó nevét is! A pályázatot a szülő által aláírt adatkezelési nyilatkozattal és hozzájárulással együtt kell megküldeni. 

Pályázót jelölhet zeneművészeti vagy általános- és középiskolai oktatási intézmény és hozzátartozóként magánszemély is. Tárgymegjelölés: Zenei Tehetség Sattler-díj. A jelentkezők személyes meghallgatását követően dönt a kuratórium a díjazott személyéről. További információ: +36 20 333 71 59 www.sattleralapitvany.hu

 

