Sarród 700 éve őrzi hagyományait – A művészet és a múlt ünnepe
A Fertő-táj egyik legszebb gyöngyszeme Sarród, ismét különleges pillanatoknak adott otthont, a Ferenczi Művelődési Ház falai között nyílt meg a Sarródi Művésztábor elmúlt nyolc évének válogatott alkotásaiból készült kiállítás. A rendezvény nemcsak a művészet ünnepe volt, hanem a település történetének méltó megidézése is, hiszen bemutatták a Sarród 700 című helytörténeti monográfia bővített, javított kiadását.
- Könyvbemutató és kiállítás Sarródon
- Helyi közösség, egyháztörténet, turizmus
- A Sarródi Művésztábor elmúlt nyolc évének válogatott alkotásaiból készült tárlat
A kötet 480 oldalon, 40 szerző munkájával tárja az olvasó elé a falu múltját és jelenét. Régészeti, történeti, természetföldrajzi és kulturális fejezetek vezetnek végig azon az úton, amely több mint hét évszázada formálja Sarród arculatát. Szó esik benne a helyi közösségekről, egyháztörténetről, turizmusról, a település díszpolgárairól és testvérkapcsolatairól is.
Barcza Attila, országgyűlési képviselő így fogalmazott a könyvbemutatón:
Számomra nagyon fontos a múlt, a hagyomány tisztelete. Választókerületünk legtöbb települése feldolgozta saját történetét, emlékeit, helytörténeti monográfiákon keresztül. Ezek mind rendkívül értékes alkotások, hiszen gyökereink ismerete nélkül nincs jövőnk. Büszke vagyok arra, hogy a Sarród 700 kötetet szerkesztőként mutathattam be, hiszen ez a könyv nem pusztán adatokat és eseményeket sorol, hanem bemutatja közösségünk szellemiségét, kitartását és értékeit. A Fertő-táj népek, nyelvek, kultúrák találkozópontja évezredek óta, ennek a gyönyörű tájnak pedig méltó része Sarród, amely több mint 700 éve őrzi hagyományait.
A rendezvény másik kiemelt eseménye a Sarródi Nemzetközi Alkotó- és Művésztábor kiállítása volt, ahol közel 50 mű mutatja be a nyári együttlétek gyümölcseit. A tábor 34. alkalommal nyitotta meg kapuit, folytatva azt az örökséget, amelyet alapítója, Ferenczi Jóska bácsi és felesége, Katica néni hagyott a közösségre.
A Fertő-táj inspiráló környezete évről évre alkotásra hívja a festőket, grafikusokat és diákokat, akik az ország minden szegletéből, sőt a határon túlról is érkeznek. Az idei évben Zsóka László akvarellfestészetet, Palásti Renáta pasztelltechnikát oktatott, de a tábor egyik legfontosabb küldetése, hogy a gyermekek és fiatalok tehetségét is gondozza. A legfiatalabb résztvevők itt nemcsak technikákat sajátíthatnak el, hanem megtapasztalják a művészet szabadságát, a közös alkotás örömét és a közösség erejét is. Sarródon minden nyáron kinyílik előttük a lehetőség, hogy kibontakoztassák képességeiket, és megtapasztalják: az alkotás valódi ajándék.
Hetlinger Júlia, a sarródi művésztábor vezetője így köszöntötte a vendégeket:
Ma egy igazán különleges alkalomra gyűltünk össze. Nem csupán egy kiállításra, hanem egy történet ünnepére. A kreativitás, a közösség és a szeretet történetére. A Sarródi Művésztábor nemcsak a felnőtteknek kínál alkotói lehetőséget, hanem a gyermekeknek is. Hiszem, hogy ha a fiatalok megérzik az alkotás örömét, az egész életükre szóló útravalót kapnak. A táborban mindenki egyaránt tanító és tanítvány: a művészek átadják tudásukat, de közben ők maguk is feltöltődnek a gyermekek tiszta lelkesedéséből. Ez az egymásra figyelés, ez a szeretet teszi különlegessé a sarródi közösséget. A falakon sorakozó alkotások nem pusztán képek. Történetek, élmények és közösségi emlékek elevenednek meg bennük. Minden ecsetvonás a múltból táplálkozik, a jelenben születik, és a jövőbe mutat. A művészet itt híd múlt és jelen, ember és ember között. A tábor szellemisége ma is Ferenczi Jóska bácsi gondolataiban él tovább: Mindenütt és mindenben az embert keresem, a tájban, a tárgyban, az emberben.
És valóban, a kiállításon sétálva érezni lehet, hogy a művészet Sarródon nem csupán esztétikai élmény, hanem közösségteremtő erő. Egy hely, ahol a falu története és a művészek alkotásai egy közös dallammá olvadnak. Egy olyan dallammá, amely a szeretetről, az emlékezésről és a jövő építéséről szól.