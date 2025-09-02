Sarród 700 éve őrzi hagyományait – A művészet és a múlt ünnepe

Könyvbemutató és kiállítás Sarródon

Helyi közösség, egyháztörténet, turizmus

A Sarródi Művésztábor elmúlt nyolc évének válogatott alkotásaiból készült tárlat

A kötet 480 oldalon, 40 szerző munkájával tárja az olvasó elé a falu múltját és jelenét. Régészeti, történeti, természetföldrajzi és kulturális fejezetek vezetnek végig azon az úton, amely több mint hét évszázada formálja Sarród arculatát. Szó esik benne a helyi közösségekről, egyháztörténetről, turizmusról, a település díszpolgárairól és testvérkapcsolatairól is.

Sarródon a könyvbemutató mellett megnyílt a művésztábor alkotóinak kiállítása is Fotó: Barcza Attila közösségi oldal/Tamas Griechisch

Barcza Attila, országgyűlési képviselő így fogalmazott a könyvbemutatón:

Számomra nagyon fontos a múlt, a hagyomány tisztelete. Választókerületünk legtöbb települése feldolgozta saját történetét, emlékeit, helytörténeti monográfiákon keresztül. Ezek mind rendkívül értékes alkotások, hiszen gyökereink ismerete nélkül nincs jövőnk. Büszke vagyok arra, hogy a Sarród 700 kötetet szerkesztőként mutathattam be, hiszen ez a könyv nem pusztán adatokat és eseményeket sorol, hanem bemutatja közösségünk szellemiségét, kitartását és értékeit. A Fertő-táj népek, nyelvek, kultúrák találkozópontja évezredek óta, ennek a gyönyörű tájnak pedig méltó része Sarród, amely több mint 700 éve őrzi hagyományait.

Fotó: Fotó: Barcza Attila közösségi oldal/Tamas Griechisch

A rendezvény másik kiemelt eseménye a Sarródi Nemzetközi Alkotó- és Művésztábor kiállítása volt, ahol közel 50 mű mutatja be a nyári együttlétek gyümölcseit. A tábor 34. alkalommal nyitotta meg kapuit, folytatva azt az örökséget, amelyet alapítója, Ferenczi Jóska bácsi és felesége, Katica néni hagyott a közösségre.

A Sarródi Művésztábor elmúlt nyolc évének válogatott alkotásaiból nyílt kiállítás Fotó: Barcza Attila közösségi oldal/Tamas Griechisch

A Fertő-táj inspiráló környezete évről évre alkotásra hívja a festőket, grafikusokat és diákokat, akik az ország minden szegletéből, sőt a határon túlról is érkeznek. Az idei évben Zsóka László akvarellfestészetet, Palásti Renáta pasztelltechnikát oktatott, de a tábor egyik legfontosabb küldetése, hogy a gyermekek és fiatalok tehetségét is gondozza. A legfiatalabb résztvevők itt nemcsak technikákat sajátíthatnak el, hanem megtapasztalják a művészet szabadságát, a közös alkotás örömét és a közösség erejét is. Sarródon minden nyáron kinyílik előttük a lehetőség, hogy kibontakoztassák képességeiket, és megtapasztalják: az alkotás valódi ajándék.