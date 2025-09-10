szeptember 10., szerda

Négykarikás sárkányhajósok

1 órája

Újra „nemzetközi” vizeken - Ezüstöt lapátoltak az Audi Shark-ányok

Címkék#Audi Shark#Maratoni Kajak-Kenu#verseny#Aranypart#sárkányhajó

A hétvégén Wolfsburgban ismét felpezsdült az Allersee környéke. A város ikonikus sárkányhajó fesztiválján a dobszó és az evezőcsapások ritmusa uralta a tavat. A napsütéses idő, a lelkes szurkolók és a versenyzők elszántsága együtt teremtették meg a felejthetetlen hangulatot.

Kisalföld.hu
Újra „nemzetközi” vizeken - Ezüstöt lapátoltak az Audi Shark-ányok

Fotó: Sebastian Wendt

A versenyre idén is Európa számos országából érkeztek csapatok - összesen 56 egység, több mint 1200 sportolója állt rajthoz. A sárkányhajózás közösségépítő ereje itt is megmutatkozott – a különböző nyelvek, zászlók és csapatindulók kavalkádja igazi fesztiválhangulatot varázsolt az Allersee partjára.

sárkányhajó
Nagyot küzdött az audis sárkányhajós csapat Wolfsburgban. Fotó: Sebastian Wendt

Csillogó ezüstérem a győri sárkányhajósok nyakában

Az Audi Shark-ányok idén is vízre szálltak. A verseny során a 100 és a 200 méteres sprint, illetve a 2000 méteres maratoni futamokon hajszálnyi különbségek döntöttek az extrém erős mezőnyben. A fegyelmezettség, dinamizmus, összhang és felkészültség ismét bebizonyította: ha komolyan vesszük a feladatot, megvan bennünk az alázat, akkor az eredmény sem marad el. A Shark-ányok nyakába ezúttal egy csillogó ezüstérem került.

Wolfsburg, a Volkswagen otthona így méltó helyszínként szolgált arra, hogy a konszernmárkák - Porsche, Škoda, CUPRA, VW és Audi – csapatai is összemérhessék tudásukat. A barátságos rivalizálás nemcsak a sportteljesítményről szólt, hanem a márkák közötti összetartásról és a vállalati kultúra erejéről is. 

Második helyre lapátolta be magát az audis csapat. Fotó: Sebastian Wendt

A magyar erő más vizeken is hódít. A győri Aranyparton a Maratoni Kajak-Kenu világbajnokságon is csodás eredménnyel zártak a magyar sportolók, ezzel ismét bizonyítva, hogy a vízi sportokban a világ élvonalába tartozunk. Akár a győri Mosoni-Duna, akár az Allersee hullámai – a víz mindig ugyanazt kívánja: összhangot, erőt, és azt a szenvedélyt, ami a sportolókat hajtja előre.  A sárkányhajózásban ez különösen látványos: a dobos ritmusa, a kormányos irányítása és az evezősök egysége együtt alkotja azt a mozgó gépezetet.

 

