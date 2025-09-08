szeptember 8., hétfő

Az elszállításért nem kell fizetni

1 órája

Sárga kukák tízezrei érkeznek hamarosan 101 településre

Nagy lépés volt a környezettudatosság felé, amikor 25 éve a háztartásokban összegyűlt papír, műanyag és fémhulladékot külön összegyűjthettük és elvihettük a szelektív szigetekre, ezzel is csökkentve a kukába tett szemét mennyiségét. Aztán az év elejétől már a szolgáltató a háztól viszi el az általa biztosított, vagy egyéb átlátszó zsákban összegyűjtött szemetet. A történetnek ezzel még nincs vége. Jön a sárga kuka!

Barki Andrea

A Győr és környéki hulladékgazdálkodási rendszer 2009-ben indult, azóta több mint 15 év telt el. A műszaki fejlődés, a vásárlási és ezáltal a hulladékgyűjtési szokások is változtak, ezért időszerű volt a rendszer megújítása. Lassan megérkezik mindenhova a sárga kuka.

sárga kuka
A GYHG sashegyi központjába már érkeznek a sárga kukák. Fotó: GYHG Nonprofit Kft.

A fejlődés következő lépcsőfoka: a sárga kuka

– Magyarország legmodernebb hulladékgazdálkodási rendszerét működteti a GYHG. Azt, hogy a szelektív gyűjtőrendszerek, a hulladékudvarok, egyáltalán az egész működési rendünk az országban egyedülállóan fejlett, azt a MOHU is elismeri – szögezte le Nagy Csaba, a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) igazgatója, a hulladékgyűjtés legújabb fejlesztéséről szólva. – Időszerűvé vált a rendszer finomhangolása. A MOHU iránymutatása szerint előtérbe került a csomagolóanyagok otthonról történő gyűjtése. Ez talán a legfontosabb változás a rendszerünkben – szögezte le Nagy Csaba.  

sárga kuka
Az első lépcső a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésben a sárga zsákok kihelyezése volt. - Fotó: GYHG Nonprofit Kft.

Van, ahol már a sárga kukában gyűjtik a szelektív hulladékot

A változás jól látható Győrben és a városokban, ahol a négylakásos és kisebb társasházaknál már kiosztották a szelektív hulladékgyűjtő kukákat. 

A GYHG működési területén év elejétől 101 településen, zsákban gyűjtik be 

  • a papírt, 
  • a műanyagot 
  • és a fémet az otthonok elől, és ugyanígy viszik el a zártkertekből is. 

Azt örömmel tapasztalták a szakemberek, hogy a lakosság nagyon szívesen használja a sárga zsákokat, és jellemzően az a hulladék van benne, amire szánták. 

– Ezúton is szeretném megköszönni a lakosság együttműködését. A következő lépés az, hogy a nagyobb társasházakat, illetve a 101 vidéki településen élőket is ellássuk 240 literes, sárga tetejű kukával, amit ugyancsak meghatározott napon ürítünk, mint a háztartási és a barna gyűjtőedényeket – mondta el Nagy Csaba a fejlesztés folytatásáról.

sárga kuka
A GYHG kukásautója már háztól viszi el a szelektív hulladékot. - Fotó: GYHG Nonprofit Kft.

A GYHG már elkezdte felmérni a négylakásosnál nagyobb társasházak közös képviselőinél, hogy mennyi sárga kukára lenne szükségük a lakóknak, illetve milyen sűrűn kellene üríteni azokat. Ahol ugyanis kevesebb kuka fér, ott többször fognak üríteni, akár heti 3 alkalommal. A cég szeptember 19-ig várja a visszajelzéseket a közös képviselőktől, azután pedig megkezdik a kukák kiszállítását. Mint ígérik, minden címre tudnak egyedi megoldást ajánlani, a későbbiekben pedig lehetőség lesz nagyobb gyűjtőedények kihelyezésére is, de már most érdemes becsatlakozni a szolgáltatásba. Hihetetlen, de mintegy 14 ezer kukát kell kihelyeznie a GYHG-nak Győrben, ezért belátható, ha ez nem egy szempillantás alatt történik.

Kényelmes, hogy csak ki kell tenni a sárga kukát az ajtó elé

Fotók: Csapó Balázs

Győrben a családi házakhoz már eljuttatták a sárga tetejű kukákat, de előfordulhat, hogy van még olyan háztartás, ahova nem került. Ezzel sem esnek ki a szolgáltatásból, jelezzék a GYHG ügyfélszolgálatánál és  hozzájuthatnak a sárga  kukákhoz.

Itt érdemes leszögezni, hogy a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló sárga kukákat a GYHG stratégiai partnere, a MOHU biztosítja, így azokért sem, és az ürítésükért sem kell fizetni. A szelektíven gyűjtött papír, műanyag, fém hulladékot ugyanis beszállítás után szétválogatják és újrahasznosítják, tehát a szemétből érték lesz.                              

– De vajon mi a helyzet a vidéki 101 településen a sárga kukákkal?
– Vidékre is a MOHU biztosítja a kukákat, de 101 településre kell eljuttatnunk mintegy 42 ezer gyűjtőedényt. Ez hatalmas mennyiség, ehhez az önkormányzatok segítségét kértük. Győrújbaráton például több, mint 2500 kukát kell eljuttatni az ügyfeleknek, a legkevesebbet, 43-at pedig Bakonyságra, de természetesen mindenhova ki kell vinni. Ebben a kérdésben is hihetetlen együttműködést tapasztaltunk, csakúgy, mint a sárga zsákok elosztásában. A településeken felmértük, hol lehet tárolni a kiosztásukig a kukákat, hol tudnak emberi segítséget vagy fuvareszközt adni. Az adatlapok most érkeznek vissza az önkormányzatoktól, összesítésük után folyamatosan, az ősszel kezdjük el a településekre is kiszállítani a sárga gyűjtőedényeket – árulta el Benedek Dávid, a cég szolgáltatási vezetője, aki köszönettel nyugtázta, hogy ilyen összefogásra az elmúlt 25-30 évben nem volt példa ebben a térségben.

Jó, ha tudja mindenki, hogy a hulladékszállítási napok nem változnak, a megszokott módon járnak a kukásautók, az üveget pedig továbbra is a közterületeken álló gyűjtőbe kell helyezni. 

A nyáron a MOHU-nak köszönhetően 18 Mercédesz típusú kukásautó állt munkába Győrben. 

 

