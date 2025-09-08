Sárga kukák tízezrei érkeznek hamarosan 101 településre

A Győr és környéki hulladékgazdálkodási rendszer 2009-ben indult, azóta több mint 15 év telt el. A műszaki fejlődés, a vásárlási és ezáltal a hulladékgyűjtési szokások is változtak, ezért időszerű volt a rendszer megújítása. Lassan megérkezik mindenhova a sárga kuka.

A GYHG sashegyi központjába már érkeznek a sárga kukák. Fotó: GYHG Nonprofit Kft.

A fejlődés következő lépcsőfoka: a sárga kuka

– Magyarország legmodernebb hulladékgazdálkodási rendszerét működteti a GYHG. Azt, hogy a szelektív gyűjtőrendszerek, a hulladékudvarok, egyáltalán az egész működési rendünk az országban egyedülállóan fejlett, azt a MOHU is elismeri – szögezte le Nagy Csaba, a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) igazgatója, a hulladékgyűjtés legújabb fejlesztéséről szólva. – Időszerűvé vált a rendszer finomhangolása. A MOHU iránymutatása szerint előtérbe került a csomagolóanyagok otthonról történő gyűjtése. Ez talán a legfontosabb változás a rendszerünkben – szögezte le Nagy Csaba.

Az első lépcső a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésben a sárga zsákok kihelyezése volt. - Fotó: GYHG Nonprofit Kft.

Van, ahol már a sárga kukában gyűjtik a szelektív hulladékot

A változás jól látható Győrben és a városokban, ahol a négylakásos és kisebb társasházaknál már kiosztották a szelektív hulladékgyűjtő kukákat.

A GYHG működési területén év elejétől 101 településen, zsákban gyűjtik be

a papírt,

a műanyagot

és a fémet az otthonok elől, és ugyanígy viszik el a zártkertekből is.

Azt örömmel tapasztalták a szakemberek, hogy a lakosság nagyon szívesen használja a sárga zsákokat, és jellemzően az a hulladék van benne, amire szánták.

– Ezúton is szeretném megköszönni a lakosság együttműködését. A következő lépés az, hogy a nagyobb társasházakat, illetve a 101 vidéki településen élőket is ellássuk 240 literes, sárga tetejű kukával, amit ugyancsak meghatározott napon ürítünk, mint a háztartási és a barna gyűjtőedényeket – mondta el Nagy Csaba a fejlesztés folytatásáról.

A GYHG kukásautója már háztól viszi el a szelektív hulladékot. - Fotó: GYHG Nonprofit Kft.

A GYHG már elkezdte felmérni a négylakásosnál nagyobb társasházak közös képviselőinél, hogy mennyi sárga kukára lenne szükségük a lakóknak, illetve milyen sűrűn kellene üríteni azokat. Ahol ugyanis kevesebb kuka fér, ott többször fognak üríteni, akár heti 3 alkalommal. A cég szeptember 19-ig várja a visszajelzéseket a közös képviselőktől, azután pedig megkezdik a kukák kiszállítását. Mint ígérik, minden címre tudnak egyedi megoldást ajánlani, a későbbiekben pedig lehetőség lesz nagyobb gyűjtőedények kihelyezésére is, de már most érdemes becsatlakozni a szolgáltatásba. Hihetetlen, de mintegy 14 ezer kukát kell kihelyeznie a GYHG-nak Győrben, ezért belátható, ha ez nem egy szempillantás alatt történik.