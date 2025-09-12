Civil szervezetek osztották meg egymással programjaikat

A sajtóreggeli témája, mint mindig az, hogy milyen programokkal várják a civil szervezetek az érdeklődőket.

A sajtóreggeli kiváló alkalom az ötletelésre, beszélgetésre.

Ez alkalommal Győr-Moson-Sopron Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ is egy fontos programra hívta fel a figyelmet. 13. alkalommal szerveznek Civil Véradást a vármegyében. Minden véradót ajándék és tombola vár!

A segíteni szándékozókat az alábbi helyeken, időpontokban várják:

Győr, Vérellátó Központ: szeptember 25. 13–17.30 és szeptember 26. 7–13 óra

Gyömöre, Kultúrház: szeptember 23. 16 –19 óra

Mosonmagyaróvár, Móra Iskola: szeptember 26. 13 –17 óra

A sajtóreggeli szokásos programajánlója

Hagyományok találkozása Szilban

Hagyományok találkoznak Szilban szeptember 19-20-án. Négy település (Jóka, Dunasápújfalu, Öttevény és Szil) összefogásával valósul meg az a kétnapos rendezvény, ahol a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a kulturális programok kapnak főszerepet. A rendezvény ünnepi pillanata lesz a testvértelepülési megállapodás aláírása Jóka és a házigazda település között, amely a civil, egyházi, gazdasági és személyes kapcsolatok elmélyítését szolgálja. A színes programkínálatban néptánc, zenei fellépések, főző- és sportversenyek, kézműves foglalkozások, gyerekprogramok, valamint koncertek (többek között Hevesi Tamás és a BRANDNYÚL) várják a látogatókat. A rendezvény fővédnöke dr. Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat alelnöke.

A program az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alapjának keretén belül valósul meg.

Kreatív csodák Hövejen

A Montázs Kézműhely Egyesület egyik alaptevékenysége kézműves, alkotó foglalkozások tartása felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Az egyesület az őszi és téli időszakban is több lehetőséget biztosít az alkotásra. Gyermekek számára októbertől folytatódik az Ötlettár Kreatív Műhely, felnőtteknek kosárfonás indul, családoknak pedig több alkalommal lesz jeles napokhoz kapcsolódó foglalkozás. Ezek egy része már az egyesület felújítás alatt álló Alkotóházában valósul meg. Emellett a csipke egyesületekkel együtt dolgozva múzeumpedagógiai foglalkozásokra, hímzésbemutatókra is sor kerül. Az egyesület már idén megkezdi a 2026-os évre tervezett II. Magyar Quilling Pályázat, Kiállítás és Találkozó szervezését, amely a település legnagyobb országos rendezvényéhez fog kapcsolódni, a Nyárzáró Vidéki Gasztroprogram és Csipketalálkozóhoz.