44 perce
Civil szervezetek osztották meg egymással programjaikat
Pénteken reggel tartotta a Győr-Moson-Sopron Váregyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ hagyományos őszi sajtóreggelijét, ahol megyei civil szervezetek mutatták be a következő időszakban várható rendezvényeiket, terveiket, tevékenységüket kötetlen. A sajtóreggeli mindig alkalmat ad egy jó hangulatú beszélgetésre, tapasztalatcserére is.
A sajtóreggeli témája, mint mindig az, hogy milyen programokkal várják a civil szervezetek az érdeklődőket.
Ez alkalommal Győr-Moson-Sopron Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ is egy fontos programra hívta fel a figyelmet. 13. alkalommal szerveznek Civil Véradást a vármegyében. Minden véradót ajándék és tombola vár!
A segíteni szándékozókat az alábbi helyeken, időpontokban várják:
- Győr, Vérellátó Központ: szeptember 25. 13–17.30 és szeptember 26. 7–13 óra
- Gyömöre, Kultúrház: szeptember 23. 16 –19 óra
- Mosonmagyaróvár, Móra Iskola: szeptember 26. 13 –17 óra
A sajtóreggeli szokásos programajánlója
Hagyományok találkozása Szilban
Hagyományok találkoznak Szilban szeptember 19-20-án. Négy település (Jóka, Dunasápújfalu, Öttevény és Szil) összefogásával valósul meg az a kétnapos rendezvény, ahol a hagyományőrzés, a közösségi élmények és a kulturális programok kapnak főszerepet. A rendezvény ünnepi pillanata lesz a testvértelepülési megállapodás aláírása Jóka és a házigazda település között, amely a civil, egyházi, gazdasági és személyes kapcsolatok elmélyítését szolgálja. A színes programkínálatban néptánc, zenei fellépések, főző- és sportversenyek, kézműves foglalkozások, gyerekprogramok, valamint koncertek (többek között Hevesi Tamás és a BRANDNYÚL) várják a látogatókat. A rendezvény fővédnöke dr. Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat alelnöke.
A program az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alapjának keretén belül valósul meg.
Kreatív csodák Hövejen
A Montázs Kézműhely Egyesület egyik alaptevékenysége kézműves, alkotó foglalkozások tartása felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Az egyesület az őszi és téli időszakban is több lehetőséget biztosít az alkotásra. Gyermekek számára októbertől folytatódik az Ötlettár Kreatív Műhely, felnőtteknek kosárfonás indul, családoknak pedig több alkalommal lesz jeles napokhoz kapcsolódó foglalkozás. Ezek egy része már az egyesület felújítás alatt álló Alkotóházában valósul meg. Emellett a csipke egyesületekkel együtt dolgozva múzeumpedagógiai foglalkozásokra, hímzésbemutatókra is sor kerül. Az egyesület már idén megkezdi a 2026-os évre tervezett II. Magyar Quilling Pályázat, Kiállítás és Találkozó szervezését, amely a település legnagyobb országos rendezvényéhez fog kapcsolódni, a Nyárzáró Vidéki Gasztroprogram és Csipketalálkozóhoz.
Stresszmentes szülő, csillogó szemű kisgyermek
Zeneterápia szülőknek, zenés foglalkozás gyermekeknek a Magyar Zene Háza támogatásával a Gézengúz Alapítvány szervezésében. A zeneterápia célja a szülők stressz és szorongásának enyhítése és az önkifejezés elősegítése - képzett szakember vezetésével. Míg a szülők töltekeznek, zenés foglalkozással támogatjuk meg a gyermekek pszicho-kommunikációs területét. Az örömteli mozgás- és zene élményével segítik a gyermekek harmonikus fejlődését, egyre színesedő kommunikációját, és bátorítjuk egyéniségük kibontakozását.
Kiknek ajánlják: az idegrendszeri sérült, mozgás-, értelmi-, látássérüléssel érintett, ill. az önkifejezés zavarával küzdő gyermekek és szüleik számára. A 10 alkalmas programot október 1 és december 20-a között, heti 1 alkalommal tervezik.
(Regisztráció és bővebb információ: Kovácsné Lengyel Mónika, győri intézetvezetőnél (tel: 30/9894-108; mail cím: [email protected])
Tartalmas ősz az Egy a világunk Alapítványnál
Az Egy a világunk Alapítvány a következő időszakban a futóversenyeken szeretné megmutatni, hogy a verseny, a célba érkezés öröme mindenkié! Kerekes székes fiatalokat tolva állnak rajthoz szeptember 13-án Pannonhalmán a Decem Futáson, majd 28-án a Kapuváron, október közepén pedig egy hosszú hétvégére utaznak Szerbiába, a 29. Apatin Duna Félmaratonon képviselik nemcsak a magyar színeket és Győr városát, hanem azt is, hogy egy a világunk!
Szeptembertől havi egy alkalommal új szemléletű zeneterápiás program indul, majd a hónap végén egy új program keretében Győr belvárosában "Angyalok az angyalok útján" fognak járni Csobayné Pintér Éva, a GyereGyőrbe Tematikus Városnézések és Hajós Élményprogramok ügyvezetője, idegenvezetője irányításával. A program során csapatokban játékos feladatokat oldanak meg a meghívottakkal együtt. A program célja a közös élményszerzés és az alapítvány társadalmi bázisának növelése. Szeptembertől folytatódik az alapítványnál az Otthon segítünk projekt, amelynek keretében 24 család kap saját otthonában gyerekfelügyeletet. A projekt az ősz első két hónapjában Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított támogatásból valósul meg. Az őszi iskolai szünetben egyhetes intenzív mozgásterápiát tartanak.
Boszorkányok, lovagok és denevérek Sokorópátkán
A Sokorópátkai Nőegylet október 25-én ismét megszervezi az eddig is nagy sikernek örvendő Kísértetjárta Túrát a Vörös Barátok nyomában rendezvényét, immáron kilencedik alkalommal. Az erdőt fényekkel és mécsesekkel díszítik, néhol felbukkanhat egy lovag, vagy elrabolt leány. A program 17 óra 30-kor indul a sportpályáról, előtte gyülekező és regisztráció. Az erdő mélyén a nőegylet tagjai vendégül látják az éhes vándorokat finom zsíros kenyérrel, és a isteni finom "ovis" teával. Boszorkányokat, lovagokat, denevéreket, szellemeket is várják a szervezők. A gyermekek kis szellemeket gyűjthetnek, melyekért jutalom cukorka jár.
A Győri Nők: Múlt, Jelen, Jövő című könyve
Győri Nők a Városért Alapítvány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy meghatározó győri nőkről ad ki egy kiadványt, hogy történeteik megismerésével erőt és példát mutassanak a többi nő számára. A „Győri Nők: Múlt, Jelen, Jövő" című könyv harminc mai és tíz korábban élt nő történetén keresztül mutatja meg azt az erőt, értéket és példamutatást, amelyet a győri nők közösségformáló ereje jelent. A könyv nemcsak emléket állít azoknak a nőknek, akik formálták Győr városának arculatát, hanem inspirációként is szolgálhat a jelen és a jövő generációinak abban, hogy bátran vállalják önmagukat, és higgyenek abban, hogy ők is képesek hatással lenni közösségükre. A könyv szakmai bemutatására november 6-án a Győri Zsinagógában, Győri Nők Estje Csodalányokkal gálaest keretében kerül sor, majd a Győri Könyvszalon programjaként november 15-én 14 órakor a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy termében a nagyközönség is megismerheti a kiadványt.
Hallgassa meg a Kisalföld podcast adását, amelyben Obertolné Horváth Tímea, a Győri Nők a Városért Alapítvány kurátora beszél a könyvről:
Angyalok gyűjtenek a belvárosban
A Győri Bevásárló Utcák Alapítvány 9. alkalommal szervezi meg jótékonysági adománygyűjtő akcióját Angyalok a belvárosban címmel. A cél ezúttal is a rászoruló, hátrányos helyzetű, szakmát tanuló diákok támogatása. A korábbi évekhez hasonlóan idén is Győr oktatási intézményei számára ír ki az alapítvány pályázatot, így azok javasolhatnak támogatásra hátrányos helyzetű diákokat az alapítvány kuratóriuma számára, akik igazán látják, kik azok, akiknek leginkább szükségük van a segítségre. A kampányt megelőzően a "belvárosi angyalok" festőművész által vezetett workshopon angyal portrékat festenek, melyeket majd az adventi időszakban a Jótékonysági Faházban szorgos manóként fognak "szeretet forintokra" váltani. A kampány során az alapítvány fontosnak tartja, hogy a támogatásra szoruló diákok kortársai is érzékenyítve legyenek, ezért a ”Fiatalok a fiatalokért” felhíváshoz csatlakozva a cukrász tanulók mézeskaláccsal és habcsókok készítésével járulnak majd hozzá a jótékonysági gyűjtés sikerességéhez.
Garázsvásár Öttevényben
- Az Öttevényi Kulturális Egyesület immár 4. alkalommal rendezi meg az őszi garázsvásárt, melyre helyi és környékbeli családok jelentkezhetnek. A választék minden alaklommal színes: ruhák, könyvek, használati tárgyak széles választékából szemezhetnek a vásárlók. Helyszín ismét az önkormányzat udvara, időpontja szeptember 14. vasárnap 9-12 óráig.
- Az öttevényi nőklub egy éves évfordulóját ünnepli lassan, így elmondható, hogy sikeres éven van túl. A tagok mellett minden alkalommal csatlakoznak külsős érdeklődők is a változatos témáknak köszönhetően. Szeptember 19-én 17 órától a Multifunkcionális szolgáltatóházban Tibeti hangtálas meditáció lesz Csáki Kriszta jóvoltából, ahol testben és lélekben is feltöltődhetnek a résztvevők.
- Szeptember 25-én indul az Öttevényi Könyvklub. Az olvasás szeretete keltette életre ezt a kezdeményezést és a lelkes olvasók kis csapata készen áll, hogy minél több élményt, kedvenc könyvet oszthassanak meg egymással hónapról-hónapra. A tiniktől a felnőttekig széles a korosztály, így, ha bárki kedvet kap, szívesen látják. Regisztrálni lehet az [email protected] email címen.
- Október 25-én szombaton 17 órától kerül sor az V. Öttevényi Töktúrára. Kicsik és nagyok minden évben lelkesen várják ezt az eseményt, ahol jelmezbe bújva gyűjthetik az állomásokon a cukorkákat és „cukoresőben” is fürödhetnek. A menet a falut bejárva lelkes házigazdáknak köszönhetően halad állomásról állomásra, míg a Tátika játszótéren véget nem ér. Itt egy kis étel- ital várja a megfáradt csapatot. Idén Dj gondoskodik a jó hangulatról.
A programokra mindenkit nagy szeretettel vár az Öttevényi Kulturális Egyesület!